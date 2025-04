Valli (Villagrappa): "Dai fossi alla fibra, qua c’è tanto da fare"

Il quartiere numero 18 comprende le frazioni di Villagrappa, Castiglione, Petrignone, Ciola, San Varano e Rovere: lì ha primeggiato per numero di preferenze (147) Maurizio Valli, 64 anni, imprenditore.

Non è alla sua prima esperienza, perché si è ricandidato?

"Sono all’interno del comitato di quartiere da 25 anni. Mi sono ricandidato per portare avanti le richieste della nostra zona perché è un po’ particolare, siamo in periferia e abbiamo esigenze diverse rispetto a quelli cittadini".

Quali sono queste tematiche?

"La manutenzione dei fossi e delle strade, la sicurezza privata con maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, perché abbiamo abitazioni un po’ sparpagliate, la sicurezza stradale, soprattutto in previsione della fine della tangenziale che riverserà sulle nostre strade, già malmesse, un traffico maggiore. E pensi che varie zone del quartiere non sono coperte da fognature, tubature del metano, la fibra è molto lenta e alcune case sono senza acqua. Non abbiamo una sede dove riunirci e speriamo che questa venga creata al campo Zanfini quando andrà in appalto".

Lei è il padre di Michele Valli, segretario del Pd cittadino e consigliere comunale: non teme che le sue battaglie per il quartiere possano essere strumentalizzate politicamente?

"Spero di avergli tramandato un po’ della passione che io ho sempre avuto per il sociale. Io ho la mia testa e lui ha la sua: non credo che chiedere qualcosa per il quartiere possa essere fonte di polemica. Certo, mi piacerebbe che il Comune ci desse più retta: a volte lo fa, altre meno, ma faremo incontri per cercare di migliorare la situazione e, se faranno le cose, lo dirò molto tranquillamente".

In questi 25 anni siete riusciti ad ottenere qualcosa?

"Il nostro è un quartiere dove partecipano tutte le realtà della zona e posso dire che in 25 anni siamo sempre arrivati, dialogando, a delle conclusioni che hanno soddisfatto i cittadini, anche quando le risposte erano negative. Continueremo sempre a chiedere un maggior coinvolgimento da parte delle amministrazioni per il nostro quartiere che a volte compare meno di altri".

Vi sentite un po’ dimenticati?

"Siamo un quartiere poco popoloso, ma molto esteso, andiamo dal confine con Faenza fino al ponte di San Varano. A volte vediamo altri quartieri che sono sempre sui giornali. Ci piacerebbe avere maggiore considerazione anche delle nostre richieste".

Matteo Bondi