Valmori-Baruffi, la Lega tenta di ricucire

di Quinto Cappelli

Il giorno dopo la sfiducia all’assessore e vicesindaco Sauro Baruffi da parte della sindaca Ursula Valmori, in paese a Premilcuore molti sono stupiti, come pure anche nelle segreterie provinciali del centrodestra. L’interrogativo che molti si pongono è lo stesso: perché una sindaca della Lega ha tolto la fiducia al suo vice che è dello stesso partito? Ma altri si chiedono anche: Ursula Valmori è ancora della Lega?

A questa seconda domanda risponde il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: "In passato la sindaca di Premilcuore aveva la tessera della Lega. Controllerò se l’ha rinnovata". Aggiunge poi Morrone, cercando di gettare acqua sul fuoco delle polemiche: "Ho contattato entrambi per telefono e in settimana cercherò di incontrarli per vedere come continuare a collaborare". Il dirigente del Carroccio li incontrerà insieme o in modo separato? Risponde Morrone: "Siamo adulti e penso che sia possibile un confronto sereno, anche con vedute diverse. Infatti, vogliamo continuare a governare insieme, anche in vista delle prossime elezioni comunali, in un comune come quello di Premilcuore conquistato dal centrodestra nel 2019, dopo un lungo governo di altre forze politiche".

Con una nota politica interviene anche Luca Bartolini, responsabile per il comprensorio forlivese di Fratelli d’Italia. "La giunta di Premilcuore – sottolinea l’esponente del partito della Meloni – ha veramente lavorato bene in questi quattro anni e mezzo, con proficui risultati davanti agli occhi di tutti. Quindi dispiace veramente che a pochi mesi dalla fine della legislatura sia emersa questa divergenza tra sindaco e vicesindaco, entrambi espressione della Lega, sfociata nel ritiro delle deleghe a Baruffi".

Aggiunge Bartolini: "Io da premilcuorese ho ottimi rapporti personali con entrambi, quindi sono veramente dispiaciuto per questa situazione creatasi tra i due amministratori. Confido che i responsabili provinciali della Lega riescano a ricucire questo strappo, anche in vista delle elezioni amministrative di primavera per le quali, noi di Fratelli d’Italia, lavoreremo per ricreare quella indispensabile unità e coesione del centro destra che ci ha portato, quando uniti, non a caso ad amministrare i due terzi dei comuni del comprensorio forlivese". Per ora le posizioni restano distanti. Baruffi è stato sfiduciato e al suo posto è stato nominato Giele Fabbri, già collaboratore delal Valmori.