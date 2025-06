"Valorizziamo questa zona"

Benedetta Maltoni, forlivese 22enne, studia Scienze della formazione primaria, e ha partecipato alla Notte Rosa con un’amica. "Non conosco bene la band di questa sera ma sono entusiasta dell’iniziativa. La nostra piazza è una delle più belle in Romagna – nota con orgoglio – ma è poco valorizzata. Mi spiace perché le persone nel corso degli anni hanno smesso di frequentarla come una volta".

Tra apprezzamenti e critiche costruttive, la ragazza prosegue: "Ci vorrebbe un calendario di eventi – spiega –: la gente viene se ci sono in programma delle iniziative. Ad esempio i ‘Mercoledì in corso’, i giovani li apprezzano. È un peccato anche che i negozi siano chiusi stasera perché avrei fatto un giro volentieri".