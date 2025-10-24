Valvole salva-fognature. Installate sul Montone contro i rigurgiti del fiume

Sono da poco stati ultimati i lavori di installazione di quattro valvole di ’non ritorno’ lungo l’argine destro del fiume Montone, tra il parco urbano e via Isonzo, nel quartiere di San Benedetto. Le valvole, dette clapet, mediante l’azione di un organo meccanico, bloccano il reflusso dei fluidi condotti all’interno di un impianto.

L’intervento, per un importo complessivo di 500mila euro, è stato realizzato da e dal Comune di Forlì. L’opera, realizzata grazie ai fondi Pnrr stanziati dalla Struttura Commissariale, rientra nel più ampio piano di opere pubbliche per la gestione delle alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico.

"Le valvole clapet sono state posizionate a protezione delle condotte di scarico delle acque della rete fognaria cittadina, per impedire le ingressioni dal fiume durante le piene – spiega l’assessore Giuseppe Petetta –. Tre di queste sono state installate lungo via Isonzo e una lungo il viale pedonale Decio Anzani. I quattro manufatti assicurano una protezione efficace contro i rigurgiti del fiume Montone, contribuendo fattivamente alla resilienza idraulica complessiva dell’area, già duramente colpita dagli eventi meteorici intensi degli ultimi anni".

