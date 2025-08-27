Valzer di presidi. Cambio per 4 istituti

Le porte si aprono, le chiavi cambiano mano, e tra i banchi di tre scuole della città arrivano nuovi protagonisti. Rosanna Madonna, dall’istituto superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, entra al Saffi-Alberti. Pur trattandosi di due scuole con un’offerta formativa simile, la dirigente dovrà confrontarsi con alcune differenze strutturali e organizzative. In città, Madonna sarà chiamata a gestire tre corsi di specializzazione – ‘Costruzioni, ambiente e territorio’, ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ e ‘Sistema moda’ –, 38 classi e oltre 800 studenti, coordinando docenti e personale amministrativo.

A prendere la guida dell’Istituto comprensivo 3 ‘Giuseppe Prati don Pippo’, Mirko Vignoli, uno dei referenti dell’Ufficio scolastico provinciale e da tempo impegnato a portare avanti progetti innovativi. Vignoli subentra a Barbara Casadei, andata in pensione pochi mesi fa.

All’Istituto comprensivo 6 ‘Silvio Zavatti’, arriva Francesca Melagranati dall’Istituto tecnico ‘Garibaldi/Da Vinci’ di Cesena, al posto della storica preside Catia Palli, che invece arriverà a dirigere il comprensivo 1 ‘Tecla Baldoni, che comprende l’asilo ‘Giardino dei Sogni’, le primarie ‘Diego Fabbri’ e ‘Anello Rivalti’, la media ‘Caterina Sforza’.