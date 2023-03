Vandali a San Benedetto Distrutte icone sacre

di Quinto Cappelli

La popolazione di San Benedetto in Alpe, molto legata alle tradizioni e attaccata al proprio paese, è addolorata da recenti vandalismi subìti di notte da alcune immagini in terracotta e fissate in stele di pietra locale delle 14 stazioni della Via Crucis e dalle statue della Grotta di Lourdes, ossia quella della Madonna e di Bernadette Soubirous, rotte dai vandali presumibilmente con un martello. I pezzi delle statue sono stati raccolti e portati nella sacrestia della chiesa di Molino (la chiesa parrocchiale è quella dell’abbazia benedettina o di Dante, in Poggio), "in attesa di essere riparati e restaurati", commenta il parroco dell’Unità pastorale di Rocca San Casciano, don Giovanni Amati, responsabile delle parrocchie di Dovadola, Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto.

Commenta Niccolò Russo dell’albergo e ristorante Acquacheta, facendosi portavoce della popolazione: "L’inqualificabile atto vandalico si commenta da solo. I vandali avrebbero agito coperti dalla notte e probabilmente accanendosi inspiegabilmente contro le immagini della Via Crucis e in particolare contro le statue della Grotta di Lourdes. Il gesto vandalico è condannato da tutti, sia dai credenti sia anche da chi non crede, perché si tratta di un’opera d’arte che arricchisce la centrale via Dante, unendo le due parti del paese, Molino (in basso) con Poggio (in alto), dove sorge l’abbazia medievale".

La gente del paese è particolarmente attaccata alla Via Crucis, perché si tratta del percorso seguito la sera del Venerdì Santo, quando gli abitanti di tutto il paese organizzano la via crucis con i personaggi in costume: Gesù, la Madonna, le pie donne, i soldati a cavallo e altri personaggi del racconto evangelico. Inoltre, davanti alla Grotta di Lourdes, che conclude la Via Crucis, la tradizione vuole che i fedeli si trovino tutte le sere di maggio a recitare il rosario. I quadretti che rappresentano le varie scene evangeliche della via crucis in cotto sono fissati in supporti di pietra delle locali cave di San Benedetto, una delle principali risorse per decine di cavatori fino a pochi decenni fa. L’opera fu realizzata una cinquantina d’anni fa quand’era parroco don Luigi Maretti, con la partecipazione degli scalpellini delle cave e il contributo di tutta la popolazione. Una ventina d’anni fa, l’intera opera era stata anche restaurata. Conclude Niccolò Russo: "Speriamo che per il prossimo Venerdì Santo almeno le statue della Grotta di Lourdes siano restaurate e ricollocate al loro posto".