Vandali al parco della Trinità. Casetta di legno di nuovo nel mirino

La casetta dei libri che si trova nel parco della Trinità a Bertinoro è stata di nuovo vandalizzata lo scorso fine settimana. Si tratta di una di quelle casette di legno dove trovano ospitalità volumi destinati al libero scambio. "È la terza volta che viene vandalizzata – racconta Sandro Casali, presidente della Pro loco di Bertinoro –. E’ stata anche bruciata, probabilmente perché vi hanno fatto scoppiare dentro dei petardi. Il parco della Trinità è un posto molto bello e suggestivo, avevamo pensato di metterla proprio qui perché pensavamo che qualcuno potesse approfittare della pace che c’è per leggersi un bel libro. Purtroppo, essendo poco sorvegliato, forse invita di più a lasciarsi andare ad atti vandalici dettati credo dalla noia".

Il riferimento del presidente al lougo è dovuto al fatto che di casette dei libri l’associazione ne ha disposte tre in altrettanti luoghi del borgo e che solo quella del parco è stata ripetutamente rotta. Una si trova lungo il viale Carducci e l’altra davanti all’asilo. "Vengono usate regolarmente dalle persone per prendere e lasciare i libri – spiega Casali –, in particolare quella davanti all’asilo è sempre rifornita grazie ad alcune socie che si sono prese incarico di curarla. In questi anni non abbiamo mai avuto nessun problema di atti vandalici con queste due, probabilmente perché in luoghi con molto più passaggio". Le casette sono state realizzate in legno da un socio della Pro loco circa 4 anni fa e poi posizionate dove si trovano tutt’ora. E’ solo uno degli interventi che il sodalizio ha realizzato in tutti questi anni per cercare di prendersi cura al meglio del borgo, divenuto a inizio gennaio, uno dei più belli d’Italia. "Siamo nati proprio con lo scopo di valorizzare il posto dove abitiamo – spiega Casali –. Da anni ci occupiamo di pulire e abbellire la porta di accesso a Bertinoro, viale Carducci, con la cura delle aiuole, del verde e della sua pulizia. Alcuni anni fa lo abbiamo fatto tramite una convenzione con il Comune, ma poi non ci siamo più trovati d’accordo e adesso continuiamo a farlo in maniera volontaria". Lungo gli alberi del viale è anche possibile leggere poesie appese ai tronchi: testi che regolamente vengono cambiati.

Qui atti vandalici non ci sono stati, ma un piccolo appello il presidente lo vuole comunque fare. "Ai proprietari dei cani – afferma – chiedo di avere più cura e attenzione nel raccogliere le deiezioni dei loro animali. Lungo il viale se ne trovano sempre troppe e ci vorrebbe veramente poco per fare in modo che tutto fosse più pulito e in ordine".

