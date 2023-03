Vandali al Parco Urbano Panchine in marmo divelte e bestemmie con lo spray

Panchine di granito divelte. Sedute e lastre spaccate, coi resti sassosi sparsi sul selciato, di fianco al verde della zona. E poi un paio di bestemmie lasciate sulle colonne di metallo della struttura, graffittate con una vernice spray. Tutto questo al parco urbano, in un’area di riposo circolare con un paio di panchine di cemento e granito ad emiciclo una di fronte all’altra, sul lato nord dell’area, non distante dall’ingresso del parco di via Friuli.

"Uno scempio, non so come altro chiamarlo": è sconsolato Fabio Fabbri, coordinatore del quartiere Resistenza. "Lo spettacolo è davvero deprimente, non degno di una città come la nostra", rimarca Fabbri.

L’azione vandalica è senza nome. Gli sconosciuti dovrebbero essere entrati in azione martedì notte, secondo lo stesso Fabbri: "Nessuno ci aveva segnalato nulla prima. Di solito qualcuno di noi controlla sempre. Quindi secondo me sì, tutto dovrebbe essere stato commesso martedì notte". I danni sono rilevanti: "E ovviamente cadranno sulle spalle di tutti noi...", chiosa ancora Fabbri.

"Ma ciò che conta è l’ignobile gesto simbolico che questa gente ha lasciato. Tra l’altro – sottolinea Fabbri – per spaccare delle lastre di granito hanno impiegato del tempo e dell’attrezzatura adeguata... Quindi probabilmente un’azione premeditata...".

L’area è sprovvista di videosorveglianza. Ma Fabbri una soluzione ce l’ha: "Avevamo già parlato con la polizia municipale per attivare il servizio di vigilanza di vicinato. A breve sorgeranno i cartelli e verranno distribuiti dei volantini con tre nomi del comitato di quartiere, uno dei quali è il mio. In questo modo i cittadini potranno eventualmente chiamarci per segnalare altri atti vandalici, anomalie, degrado. Poi saremo noi ad attivare la centrale della polizia muncipale".