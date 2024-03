"Vandali e paura: non ci sentiamo al sicuro"

Sembra la zona più tranquilla del mondo. Di fianco al parco urbano. Zona residenziale, si sarebbe detto nelle antiche cronache. Villette a distesa. Famiglie con bimbi, gente che rincasa presto la sera.

E invece? "E invece qui abbiamo paura": Paola Fusillo, imprenditrice nel settore della ristorazione, entra a piè pari nella sostanza della questione. Paura? E di cosa? "Gomme delle auto tagliate, persone che si aggirano nei giardini delle case con un coltello in mano. Devo continuare?". Paola si fa portavoce di tutti i residenti del quartiere, che comprende le vie Bertarina, Lombardia, Liguria, Friuli.

"L’altra mattina io e mio marito abbiamo ritrovato le gomme tagliate all’auto. Lì per lì pensavamo a una ritorsone personale. Poi invece – sottolinea Fusillo – una nostra vicina mi chiama e mi fa vedere le immagini della videosorveglianza di casa sua: mentre lei allattava la sua bimba, sola in casa perché il marito, militare, è in missione all’estero, un tizio si aggirava nel suo giardino con un coltello in mano... Ma chi era?".

Gli episodi sono stati segnalati a polizia e carabinieri. Nelle ultime ore gli agenti della questura avrebbero rintracciato un uomo – che peraltro abiterebbe nelle vicinanze – e gli avrebbero sequestrato un coltello.

"Ok, prendiamo atto che la polizia ha identificato questa persona e gli ha sequestrato il coltello – rimarca Paola Fusillo –, ma questo non basta a nessuno di noi per sentirci al sicuro. Purtroppo dobbiamo dire che qui i controlli delle forze dell’ordine non sono così evidenti, e la percezione di tutti noi è quella di insicurezza. Tra l’altro l’intera area è scarsamente illuminata e questo è un particolare che secondo tutti noi stimola chi vive nell’illegalità".