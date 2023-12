Vangeli e poesie. Stasera veglia al San Giacomo

Stasera alle 21 nell’ex chiesa di San Giacomo, in piazzale Guido da Montefeltro, è in programma la Veglia di Natale dal titolo ‘L’attesa, il Natale, la speranza’, proposta dal centro culturale don Francesco Ricci. Durante il momento di preghiera, dove saranno presenti pure autorità civili e religiose, e al quale tutti possono partecipare, verranno letti brani del Vangelo ma anche testi di autori moderni, poeti e romanzieri. Ci saranno, inoltre, canti della tradizione e canzoni contemporanee, proiezioni di dipinti famosi e immagini della storia recente.

Enrico Locatelli, presidente del centro culturale, afferma: "Dallo scorso anno prepariamo la serata in un luogo istituzionale, il San Giacomo, grazie al Comune e in particolare all’assessore alla cultura Melandri. Perché questa scelta di preferire per la veglia un luogo sede di mostre, invece di una chiesa, come sempre si è fatto? Perché il Natale non è un evento del passato che riguarda solo i cristiani, ma è un evento che riaccade oggi e riguarda ogni persona. Ognuno di noi vive attendendo che succeda qualcosa che dia senso alla vita: serve un momento che ci ricordi questo, che siamo fatti di attesa, di speranza e che Gesù è nato e risponde a questa speranza. La serata è un aiuto a entrare nel senso del Natale per entrare nel senso della vita".

Durante la veglia sarà possibile lasciare un’offerta a sostegno del progetto Avsi in Terra Santa, volto ad aiutare i bambini ad affrontare la paura della guerra a Gerusalemme, Betlemme e Gerico. La Fondazione Avsi, infatti, realizza programmi di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 40 paesi del mondo, inclusa l’Italia, e ogni anno in occasione del Natale promuove la Campagna Tende, con iniziative volte a sensibilizzare e a raccogliere fondi. Nell’ultimo anno ha aiutato più di 7 milioni di persone in difficoltà, di cui 20.110 bambini. Per Natale, inoltre, collegandosi al sito www.avsi.org è possibile scaricare gratuitamente il ricettario ‘Sapori di pace’. Alessandro Rondoni