Addio a Vanni Dolcini: dal vino al turismo, per 40 anni maestro della comunicazione

Forlì, 30 ottobre 2023 – All’età di 86 anni è morto sabato sera alle 20.30 all’ospedale di Forlì il giornalista Vanni Dolcini, una vita dedicata al lavoro, agli amici, alla cultura e alle tradizioni della Romagna, in particolare al vino. Vanni, che era legato in particolare a Predappio Alta, lascia la moglie Serafina Pupino – per tutti Lina –, pugliese di nascita e piemontese e romagnola di adozione, e il fratello minore Massimo, che vive a Forlì. I funerali si svolgeranno domani alle ore 14.30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista di via Angeloni: seguirà la tumulazione nella tomba di famiglia nel cimitero di San Martino in Strada.

Nato il 1° aprile 1937 a Forlì, dove ha frequentato le scuole commerciali, per poi svolgere lavori saltuari, fra cui l’elettricista con Lazzari e Pascucci. Ma poi si affida allo zio paterno Alteo Dolcini, segretario comunale del Comune di Faenza e uno dei personaggi più noti e amanti della Romagna del Novecento: conoscitore e divulgatore del dialetto, della cultura e del folklore della Romagna. Fonda l’Ente Tutela Vini Romagnoli (oggi Consorzio Vini di Romagna) e in questa veste, insieme ad altri, dà vita alla Ca’ de Ven a Ravenna, Ca’ de Bè a Bertinoro e Ca’ de Sanzves a Predappio Alta. Seguendo alcune delle tante iniziative dello zio Alteo, Vanni gli fa da addetto stampa, specialmente per l’Ente Tutela Vini Romagnoli. Nel 1976 si sposa con Serafina, fondando insieme a lei nel 1981 l’agenzia stampa Dolps’ Studio, dopo un’esperienza di alcuni anni in Comunicazioni Stampa Costa.

Diventato giornalista pubblicista nel 1978, per quasi 40 anni Vanni svolge l’ufficio stampa per tanti enti, istituzioni e aziende a Forlì, in Romagna e non solo, dalle Camere di Commercio all’Expo di Milano e a tante fiere all’estero, da Apofruit, a Orogel e Alma Verde Bio fino all’Autodromo di Misano, collaborando con tanti giornalisti, fra cui Lea ed Adalberto Erani. In particolare, Dolcini diventa specializzato nel turismo: dopo l’esperienza di Milano, ha curato anche la comunicazione dell’Apt, l’agenzia di promozione turistica della Regione Emilia-Romagna. Che significa in particolare centinaia di eventi e iniziative nella Riviera.

È nel 1980 che Vanni e Lina comprano una casa in campagna a Predappio Alta, grazie all’amico comune don Libero Gardelli, parroco della Pré, partecipando allo sviluppo culturale e turistico del caratteristico borgo, dove tanti amici ora lo piangono come a Forlì. Vanni aveva lottato contro alcuni problemi di salute, riuscendo però, con l’aiuto della moglie, a tenere attiva l’agenzia di via Maroncelli fino al 2018. Un’attività professionale che, in ogni caso, ha lasciato un’impronta indelebile.