"Vanno contrastati i danneggiamenti"

Giuliano Margheritini è coordinatore del Comitato di quartiere Musicisti grandi italiani. Frequenta il parco di via Dragoni da 24 anni e l’ha visto crescere: "Questo parco è cambiato tanto, sono state ristrutturate le aree adibite allo sport ed è stato fatto un ottimo lavoro. E poi è arrivato il chiosco Piada52, che ha vivacizzato la zona". Oltre ai fattori positivi, ci sono problematiche che mette in evidenza: "Purtroppo ci sono baby gang, anche perché la sera i cancelli chiudono, ma ci sono dei varchi. Alcuni ragazzini aprono il quadro di comando delle luci, hanno rotto la recinzione e compiono atti vandalici. Per questo noi chiediamo da tempo la presenza di una guardia notturna".