La tragica fine di Varis Bravi: trovato morto sotto la sua casa

Forlì, 6 febbraio 2025 – “Oggi si è spento il presidente dell’Associazione forlivese stomizzati e incontinenti (Afos), Varis Bravi, 75 anni. Tutto il Comitato, i parenti e i conoscenti si stringono alla moglie Leda Farolfi e al figlio Umberto in questo tragico momento”. Così ieri mattina il Comitato dell’Afos annunciava la morte di Bravi, avvenuta durante la notte nella sua abitazione a San Benedetto in Alpe.

Secondo alcune testimonianze, al vaglio degli inquirenti, l’uomo verso le 2 di notte si sarebbe affacciato alla finestra della cucina al terzo piano – dove si sarebbe trovato per mangiare della frutta – precipitando poi nel vuoto, ma fermato da un balcone sottostante, battendo quindi violentemente la testa contro la ringhiera.

La moglie, che si trovava a letto, avrebbe chiamato il marito. Ma non vedendolo rientrare, è andata in cucina, scoprendo l’accaduto e chiamando l’ambulanza della locale Misericordia. Ma ai soccorritori non restava che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.

Improvviso malore? Incidente? Gli inquirenti non escludono “l’estremo gesto volontario”. La salma è poi stata trasportata a Forlì a disposizione dell’autorità giudiziaria. Varis Bravi era molto conosciuto sul territorio. Da giovane aveva lavorato come impiegato prima presso le Ceramiche Forlivesi di Rocca San Casciano, poi nell’ufficio postale di San Benedetto in Alpe. Come rappresentante del partito socialista comunale era entrato in consiglio comunale di Portico e San Benedetto, Comune di cui fu anche vicesindaco, dal 1975 al 1985, in una giunta di centrosinistra guidata dal sindaco comunista Dino Valli.

Da 23 anni Bravi era il presidente dell’Afos, svolgendo una benemerita opera di volontariato, come sottolineano in una nota i dirigenti dell’Associazione: “Desideriamo ringraziare il presidente per quello che ha fatto per i pazienti che subiscono questa grave tipologia di intervento, nel periodo pre e post operatorio, che necessitano di una continua assistenza e che possono contare sull’aiuto fornito dall’Afos, formata da professionisti specializzati in stomaterapia, chirurgia, psicologia e nutrizione, tecnici esperti in presidi sanitari e testimonianze di altri pazienti”.

L’Afos opera all’interno del Ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ di Forlì e dal 2022 anche all’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna, e a breve aprirà una ‘base’ all’interno dell’ospedale degli Infermi di Faenza.

La data dei funerali di Bravi non è stata ancora stabilita, essendo la salma a disposizione della procura.