"Vasche di laminazione, opera essenziale contro gli allagamenti"

Il Partito Democratico di Forlimpopoli e il gruppo consiliare di maggioranza ‘Forlimpopoli Futura’ sostengono l’operato dell’amministrazione comunale sulle vasche di laminazione di San Pietro ai Prati che definiscono "un’opera ritenuta essenziale per risolvere l’annoso problema degli allagamenti nella frazione di San Pietro ai Prati".

La nota arriva dopo settimane di polemiche che sono sfociate in una manifestazione, con tanto di trombe da stadio e fischietti, svoltasi giovedì della scorsa settimana durante il mercato ambulante in piazza Garibaldi. Iniziativa promossa da un folto gruppo di residenti della frazione stessa che si dicono dubbiosi della scelta di realizzare le vasche proprio nel tratto di terreno che si trova tra le case di San Pietro ai Prati. "Il progetto, finanziato con 5 milioni di euro e affidato al Consorzio di Bonifica – ricorda il Pd –, è il risultato di un’attenta valutazione tecnica che rispecchia gli impegni presi con la cittadinanza. La sicurezza idraulica del territorio era infatti un punto centrale e prioritario del nostro programma elettorale e del nostro mandato".

Ricordano poi l’alluvione del maggio 2023 come evento "che ha messo in luce la necessità di proteggere la comunità da eventi climatici sempre più frequenti e violenti". "La scelta delle vasche di laminazione rappresenta la soluzione più efficace individuata dai progettisti, che hanno esaminato ogni alternativa possibile – continua la nota stampa –. Le vasche non sono semplici opere ingegneristiche, ma diventeranno spazi verdi fruibili dai cittadini, dimostrando come la sicurezza idraulica possa integrarsi con la riqualificazione del paesaggio".

Si dicono consapevoli delle preoccupazioni sollevate da alcuni residenti riguardo alla collocazione delle vasche. "L’Amministrazione e il Partito Democratico riconoscono il valore del confronto e la legittimità delle domande poste dalla comunità – ribadiscono –. Tuttavia, è nostro dovere sottolineare l’importanza di procedere con responsabilità. La perdita del finanziamento di 5 milioni di euro, un risultato non banale in un contesto di risorse limitate, comprometterebbe la possibilità di mettere in sicurezza l’area in tempi brevi. L’obiettivo comune deve rimanere la protezione del nostro territorio e dei nostri concittadini. L’Amministrazione e le forze politiche che la sostengono, pur ribadendo la validità tecnica del progetto di fattibilità presentato, restano aperte al dialogo e al confronto che, al di là delle polemiche strumentali e degli interessi particolaristici, è finalizzato a preservare la salute e il patrimonio di tutti i residenti della frazione".

Matteo Bondi