Vasche di laminazione, polemica in consiglio

C’era il pubblico delle grandi occasioni, lunedì sera nella sala del consiglio in rocca a Forlimpopoli, ad assistere alla seduta del consiglio comunale convocato dall’opposizione per discutere di tre mozioni sulle vasche di laminazione e sulla chiusura delle vie San Leonardo e Paganello.

Temi caldi di queste settimane, capaci di attirare una novantina di persone che, non avvezze al regolamento comunale, hanno anche cercato di esternare la propria posizione. Solo i consiglieri e gli assessori hanno diritto di parola all’interno del consiglio comunale, il pubblico può solo assistere, vietato anche applaudire. Anche un paio di agenti della Polizia locale erano presenti, convocati dall’amministrazione comunale nel caso gli animi si scaldassero troppo.

Si è partiti con la discussione delle due mozioni sulle vasche di laminazione, quella sull’Ausa a Selbagnone e quella sull’Ausetta a San Pietro ai Prati. In entrambi i casi le mozioni del gruppo ‘La nostra città’ partivano dall’ammissione che le opere siano comunque indispensabili, "ma quello che proprio non va è la mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione comunale", hanno esposto e specificato i consiglieri Raffaele Montalti ed Enrico Zambianchi. Un’accusa rivolta soprattutto alla sindaca Milena Garavini, ma a cui ha risposto l’assessore ai lavori pubblici, Aride Poletti.

Un dibattito che, nonostante sia durato un paio di ore, si può riassumere nelle due posizioni contrapposte: ribadire, da parte della maggioranza, di quanto siano importanti le opere proposte per la salvaguardia di tutta la città, non solo delle frazioni coinvolte, mentre da parte della minoranza l’affermare che "il Consorzio di Bonifica ha fatto il suo dovere, il Comune no".

Le vasche sono entrambe progettate dal Consorzio, rappresentato in aula con presidente e funzionari, che hanno spiegato come queste opere, rientrando tra quelle di somma urgenza a seguito dell’alluvione, non necessitano del permesso dei proprietari dei terreni per venire realizzate: "si entra e si scava", hanno riassunto gli addetti del Consorzio, "ma non è il nostro modo di operare, per questo abbiamo cercato l’interlocuzione".

Ed è proprio sul ruolo svolto dall’amministrazione artusiana in questa interlocuzione che si è svolto tutto il dibattito: "manchevole" secondo l’opposizione, "più che adeguato" secondo la maggioranza, che ha così bocciato con il proprio voto negativo le relative mozioni. "Ne riparleremo quando le vasche a San Pietro ai Prati non verranno fatte dove è stato progettato" ha chiosato il capogruppo di opposizione Montalti.