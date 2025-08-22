Vasche di laminazione, riunione con protesta

Si è tenuta ieri mattina la riunione tra i proprietari dei terreni dove potrebbero sorgere le vasche di laminazione di San Pietro ai Prati e il Consorzio di Bonifica, titolare dell’intervento, oltre che il Comune di Forlimpopoli. Una seduta alquanto animata, sia prima, con una manifestazione di circa 40 persone che, approfittando della presenza del mercato ambulante del giovedì, hanno esternato tutte le loro preoccupazioni rispetto al luogo scelto per la realizzazione delle stesse vasche, sia subito all’inizio, con la presenza delle forze dell’ordine a fare da filtro su chi poteva o non poteva partecipare alla riunione.

"Una riunione indetta per i soli proprietari – ha precisato al sindaca, Milena Garavini –, dove discutere degli eventuali indennizzi". "Peccato che si sia parlato di tutto tranne che degli indennizzi, se non alla fine gli ultimi 5 minuti per dire che verranno applicate le tabelle ministeriali – risponde Gianfranco Montaletti, residente, ma non proprietario di un terreno –. Ci hanno lasciato fuori, nonostante abbiano, di fatto, ripresentato il progetto". Sempre la sindaca ha assicurato che un’altra assemblea pubblica verrà indetta nei primi giorni di settembre "al ritorno di tutti i tecnici dalle ferie".

Una ventina le persone che si sono sedute ad ascoltare la presentazione dei tecnici del Consorzio del progetto che prevede la realizzazione di più vasche di laminazione per un importo di 5 milioni di euro provenienti dalla struttura commissariale per la messa in sicurezza del territorio. "Solo una delle vasche non ci trova proprio convinti – spiegano i proprietari all’uscita dall’incontro – quella che dovrebbe sorgere proprio in mezzo alle case della frazione. Per questo motivo abbiamo chiesto al Consorzio se avevano valutato anche altri siti, ma non ci è stata data una risposta chiara, così abbiamo proposto altri tre siti che secondo noi hanno un impatto minore rispetto alla popolazione". Localizzati sempre lungo il corso del canale Ausetta, che attraversa proprio la frazione forlimpopolese, si trovano in zone meno abitate.

"Rimane poi aperta la questione che la falda dell’acqua, nella zona dove vorrebbero farla – continuano i proprietari –, è molto alta. Noi di solito troviamo l’acqua nei nostri terreni a un metro e venti un metro e mezzo, se si scava circa due metri di vasca, il rischio è che sia sempre con l’acqua dentro". In uscita dalla riunione, sia i proprietari sia i residenti che li avevano accompagnati tengono a ribadire un concetto: "Non siamo contrari alle vasche di laminazione, anzi, devono essere assolutamente fatte. Ma non ci convince il luogo. Inoltre abbiamo trovato proprio antipatico che, per una riunione di questo tipo, con venti persone presenti, la sindaca abbia chiamato i Carabinieri per farci tenere d’occhio".

Matteo Bondi