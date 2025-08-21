"Vasche di laminazione, un progetto molto atteso"

Dopo le polemiche delle scorse settimane in merito al posizionamento delle vasche di laminazione che dovranno sorgere nella frazione di San Pietro ai Prati a ridosso delle case in ambo i lati del canale Ausetta, arrivano le precisazioni della sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, che, proprio oggi, incontrerà i proprietari dei terreni che dovranno essere espropriati. All’incontro saranno presenti anche i funzionari del Consorzio di Bonifica, titolare dell’intervento.

La sindaca ricorda come il progetto di fattibilità sia stato presentato ai cittadini lo scorso 25 giugno "in un’assemblea del Consiglio di Zona regolarmente convocata". "In quella sede è stato illustrato tutto il percorso tecnico e i rilievi svolti per la realizzazione del progetto, lo stato attuale dal punto di vista dell’equilibrio idraulico del territorio interessato (San Pietro ai Prati e dintorni) e l’ipotesi di progetto di fattibilità – precisa Garavini –. Sono stati illustrati gli obiettivi (la messa in sicurezza idraulica del territorio interessato), le modalità di realizzazione, i costi stimati e le varie fasi di esecuzione, rispondendo alle domande che i cittadini hanno avanzato in quella sede". Ricorda come sia l’amministrazione comunale sia il Consorzio siano disponibili a un ulteriore incontro con la cittadinanza "nella prima parte del mese di settembre, al ritorno dalle ferie di tutti i tecnici interessati".

Dopo la premessa, la sindaca ci tiene a precisare come alcune affermazioni portate da alcuni abitanti della frazione siano "non veritiere", in particolare "non corrisponde l’affermazione che il territorio di San Pietro ai Prati si allaga a causa delle nuove urbanizzazioni (Parco Urbano, Melatello) che scaricherebbero le loro acque sul canale Ausetta". Ricorda come si tratti di urbanizzazioni posteriori al 2003, "anno in cui è entrato in vigore l’obbligo per ogni nuova costruzione o urbanizzazione di effettuare valutazioni di carattere idrogeologico e idraulico, in base alle quali individuare accorgimenti tecnici per la gestione delle acque all’interno di ogni comparto, che diventa così ‘autonomo’ nella sua gestione e non ci devono essere riflessi ulteriori per la popolazione, ovvero ogni trasformazione deve avvenire secondo un principio di invarianza idraulica-idrogeologica".

Ad esempio ricorda come l’insediamento artigianale di fronte al Cimitero Nuovo abbia una sua propria vasca di laminazione, così come lo stesso Parco Urbano e le nuove zone residenziali nella zona di via della Madonna "con quattro bacini di laminazione nell’area del bosco dei nuovi nati". "L’insediamento produttivo del Melatello, inaugurato nel 2013 – spiega –, ha i propri studi di invarianza idraulica sia per le aree pubbliche che per i lotti privati e ogni nuovo insediamento deve produrre nuovi studi specifici per il contenimento delle acque".

"Il progetto delle ‘Vasche di laminazione di San Pietro ai Prati’ è atteso da tanti anni a causa dei ripetuti episodi di allagamento del territorio – dichiara la sindaca –. Ora il Consorzio di Bonifica ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro dalla autorità commissariale per la realizzazione di quest’opera che è molto importante e che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio, le proprietà e, ovviamente, le persone. Ci confronteremo ulteriormente e apertamente con i cittadini per rispiegare, ascoltare, verificare e venire incontro per quanto possibile alle necessità che saranno rappresentate".

Matteo Bondi