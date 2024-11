‘Vassallo’, gara elettrica a Dubai: "Galeata unica scuola in Italia"

"Con progetti del genere la scuola sente il territorio vicino e presente, dall’amministrazione comunale alle associazioni di categoria. Per noi è stata un’opportunità colta durante un confronto nazionale nel quale mi sono trovata a parlare con un docente e ingegnere che cercava una scuola con determinate caratteristiche. Nonostante la nostra sia una realtà piccola, possiamo vantare tutte le carte in regole per essere all’avanguardia: la nostra scuola è l’unica del genere nel Forlivese". Parole ricche di orgoglio e motivazione, quelle di Maura Bernabei, dirigente dell’istituto ‘Angelo Vassallo’ di Galeata, unica scuola italiana che dal 16 al 23 febbraio prenderà parte alla prestigiosa competizione internazionale ‘Electric Vehicle Grand Prix for High School’, da disputarsi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

L’esperienza coinvolgerà 15 ragazzi dell’istituto tecnico e tre docenti: i professori Enrico Peperoni, Matteo Greppi e Gabriele Nuzzolo, altamente specializzati negli indirizzi elettronico e meccanico. Sponsor e sostenitrice sarà la Confartigianato forlvese: "Abbiamo sempre cercato di mantenere un legame ben stretto con le scuole tecnico-professionali, che non solo creano manodopera ma i presupposti per gli artigiani del futuro – spiega il segretario di Confartigianato Forlì, Mauro Collina –. Per questo motivo, abbiamo pensato di legarci a questo progetto, non solo per dare un nostro contributo ma anche per un segnale importante, far si che ci siano possibilità in un borgo molto piccolo soggetto a spopolamento che ci siano associazioni che credono nei giovani".

Cinquanta scuole provenienti da tutto il mondo si sfideranno in una gara all’interno di un circuito costruito appositamente nella metropoli mediorientale, il cui obiettivo è testare la resistenza dei nuovi veicoli elettrici. I ragazzi avranno modo di usufruire delle attrezzature, dell’hangar e della consulenza dei tecnici Porsche, per un’esperienza unica e altamente formativa in ottica futura. "Ringrazio Confartigianato che è sempre più concretamente vicino ai giovani – dice la sindaca di Galeata Francesca Pondini –. Sono orgogliosa del team di professori che si sono adoperati ad aiutare gli studenti nello sviluppo di questo progetto, per poterlo mostrare a un pubblico internazionale. Il ‘Vassallo’ è l’unica scuola reclutata per questa realtà così grande, un istituto sempre pronto all’innovazione".

Sergio Tomaselli