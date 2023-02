‘Vassallo’ in sicurezza "Orgoglio della vallata"

La benedizione di don Pawel, il taglio del nastro tra gli applausi di tante persone e la visita ai locali e ai nuovi laboratori dell’Ipsia ‘Angelo Vassallo’ di Galeata hanno sancito la conclusione di un percorso di messa in sicurezza dell’istituto professionale, ultimo tassello di una operazione di adeguamento di tutti gli edifici scolastici di via Togliatti. Un sabato di festa al teatro comunale ‘Zampighi’: tra i presenti rappresentanti dei Comprensivi di Civitella e Santa Sofia, il deputato M5S Marco Croatti, il consigliere regionale della Lega Massimo Pompignoli, rappresentanti della Confartigianato, Cna, Confcooperative e delle associazioni paesane, i sindaci di Santa Sofia Daniele Valbonesi e di Forlimpopoli Milena Garavini, in qualità di consigliera delegata provinciale all’istruzione.

Significativa anche la presenza di imprenditori della vallata come la Cangialeoni Group, la CM Mazzoni, il Gruppo Amadori con Guido Sassi. Visibilmente soddisfatta la sindaca Elisa Deo: "Oggi è una giornata speciale per la comunità, come amministrazione abbiamo investito in questi 13 anni sul futuro e la sicurezza delle nuove generazioni rendendo tutte le scuole dal nido alle superiori luoghi accoglienti e puntando sull’efficientemento energetico degli edifici. Sono orgogliosa del cammino intrapreso e voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano partendo dai progettisti e personale del Comune".

Sono stati investiti oltre 2 milioni e mezzo nel plesso scolastico galeatese con interventi nelle scuole elementari (780.000 euro), scuola dell’infanzia (800), asilo nido (400), medie e superiori (oltre 700). "Come Regione – ha precisato l’assessore al bilancio Paolo Calvano – abbiamo destinato a Galeata 1,2 milioni convinti che la politica debba investire su scuola pubblica, didattica di qualità e sanità".

L’orgoglio per aver superato due anni di difficoltà causa Covid e il trasferimento delle lezioni del Professionale in più sedi è stato espresso dalla dirigente Maura Bernabei: "Oggi è una giornata simbolica perché il Vassallo è l’unica scuola superiore del territorio collinare e montano di Forlì, dove il rapporto con le aziende è fertile, ma aver investito risorse getta il seme per evitare lo spopolamento delle aree interne; i giovani rappresentano il futuro della vallata".

Per Flena Campitelli vicaria dell’istituto comprensivo di Civitella "i disagi prima del Covid e la mancanza di spazi per far partire il cantiere li abbiamo affrontati perché era una giusta causa". Per Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque "il percorso fecondo tra imprese e scuola deve continuare e l’allestimentoammodernamento dei laboratori è la dimostrazione che dal Vassallo possono uscire ragazzi pronti anche ad affrontare il mondo del lavoro": Enrico Sangiorgi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha ricordato il legame e gli investimenti fatti su Galeata e la scuola. Infine per Massimo Perazzoni dell’Ufficio Scolastico provinciale "la forza della val Bidente è la rete che si è creata tra istituzioni, scuole, imprese e territorio".

Oscar Bandini