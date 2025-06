Vecchiazzano, ancora atti vandalici nel quartiere

Martedì, intorno alle 14, l’area sagre del quartiere Vecchiazzano è stata oggetto di alcuni atti vandalici. Sono state rovesciate le bustine monodose di olio, sale e pepe, sparsi tovaglioli a terra, svuotata una latta di detersivo e un estintore antincendio. A segnalarlo è l’Associazione Quartiere Vecchiazzano, da anni impegnata nell’organizzazione delle tradizionali sagre – come quella della polenta, in corso in questi giorni – e di altre iniziative a sostegno della comunità locale.

"I danni materiali sono contenuti, circa un centinaio di euro – spiega Andrea Panzavolta, presidente dell’Associazione –. A ferire è il danno morale, perché siamo volontari che dedicano tempo ed energie per fare del bene al quartiere. Abbiamo già sistemato tutto e siamo pronti per il prossimo weekend di sagra". L’Associazione ha presentato denuncia contro ignoti ai Carabinieri. "Non è la prima volta che succede – aggiunge Panzavolta –. Sono bravate di un gruppo di ragazzini che gira in zona. Ma vogliamo invitare i genitori a prestare più attenzione ai propri figli".