Vecchiazzano, il presepe (aperto) va oltre il Natale

Fino a domenica 25 febbraio è ancora possibile visitare lo straordinario presepe meccanico esposto nella chiesa di Vecchiazzano, uno spettacolo unico fra tradizione e modernità, che, da Natale ad oggi, ha già incantato oltre 20 mila visitatori, provenienti anche da fuori provincia, "con prenotazione di gruppi fino al 20 febbraio".

Gli orari per le visite sono: feriali 10-12 e 14.30-18; festivi 9-11 e 14.30-19 (Info e prenotazioni per gruppi cell. 339.7421239).

"Il tema del percorso è ispirato dal primo presepe che San Francesco fece a Greccio 800 anni fa, nel 1223, scegliendo di rappresentare la natività, attraverso sette scene che raccontano del suo viaggio a Betlemme", rimarca il regista del presepe, Franco Casadei.

Ad accompagnare la visione c’è la voce narrante dell’attrice forlivese Paola Contini, che fa riferimento al testo di frate Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco. Qualche esempio di straordinarie animazioni? Un insetto che sale su per un muro, persone e animali che compiono gesti grandi o piccoli perfettamente ritmati. "E poi l’intero paesaggio – racconta Casadei – ruota per portarci in una nuova scena, con case che scompaiono nel terreno e i loro tetti pronti a diventare una strada; in pochi secondi nulla è dove si trovava prima. Un software regola l’animazione, sincronizzando centinaia di motori, timer, pistoni ad aria compressa". Per l’assessora del Comune di Forlì, Paola Casara "si tratta di un’occasione unica dal punto di vista pedagogico".

Quinto Cappelli