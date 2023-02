Vecchiazzano in festa con il Carnevale

Torna oggi alle 14.30 (dopo lo stop degli anni del Covid) il carnevale a Vecchiazzano, con partenza da via Castel Latino di fronte alle Poste. Quattro i carri allestiti dai volontari del paese: uno dedicato ai bambini della scuola elementare, uno per gli asili del quartiere, un altro ancora per i carristi stessi (il gruppo denominato ‘Diversamente giovani’), mentre il quarto è stato progettato per i ragazzi adolescenti del progetto ‘Vecchiazzano Young’ e fungerà da discoteca mobile. Dopo la sfilata i carri sosteranno nel centro del quartiere per fare da scenografia ai festeggiamenti che continueranno fino alle 19.30. Il carro-discoteca sarà uno spazio dedicato con dj set fino a sera e animato dai giovani, che hanno anche contribuito ad allestirlo.

L’atmosfera del Carnevale di Vecchiazzano è stata anticipata già la scorsa settimana da una festa realizzata in occasione della ‘reunion’ dei componenti di Radio Studio 80. L’appuntamento era nella splendida terrazza del ristorante ‘Panoramico’ a Massa di Vecchiazzano. Racconta uno degli animatori, il fotografo Andrea Gorini, titolare dell’omonima e storica edicola di Vecchiazzano: "Per l’occasione è stato possibile riascoltare le hit disco dance degli anni 80. Questa storica radio libera fu fondata nel 1980, iniziando a trasmettere negli studi di corso della Repubblica nel giugno dello stesso anno. La piacevole serata ‘disco’ è stata animata dai balli dei componenti della radio, ma anche dalle scatenate Milena e Manuela, titolari del Panoramico, con tanto di parrucche colorate per tutti i partecipanti".

Radio Studio 80 in quel periodo organizzò tante feste in vari locali forlivesi e della Riviera, avvicinando alla musica molti forlivesi e non, i quali, con spensieratezza, ascoltavano le frequenze dei 90 Mhz. Aggiunge Gorini: "Alcuni di quei giovani dj sono ancora in pista, basta dire che l’altra sera in consolle ha mixato Massimo Zompanti, con l’introduzione alla festa curata da Alberto Gabbricci, oggi colonna della Soul Brother Company. Inoltre, è piacevole segnalare che pur di partecipare ci si è mossi da varie parte d’Italia e, nonostante gli impegni di lavoro differenti, tutti abbiano in mente quegli splendidi periodi, dove ci si aggregava davanti la radio". Conclude Gorini: "Forlì è sempre stata all’avanguardia con le proprie emittenti e Radio Studio 80 è stata sicuramente una di quelle più amate".

Quinto Cappelli