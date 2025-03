Vecchiazzano in maschera: "Ripagati mesi di lavoro sui carri"

Il Carnevale di Vecchiazzano ha regalato una giornata indimenticabile all’intero quartiere e alla comunità forlivese in una giornata soleggiata di inizio marzo, confermandosi come uno degli eventi più attesi e partecipati della zona. L’associazione Cev (Carnevale Eventi Vecchiazzano Aps) e il comitato di quartiere Vecchiazzano-Massa-Ladino hanno orchestrato un’edizione rinnovata e ricca di sorprese, che ha saputo coinvolgere grandi e piccini in un’atmosfera di festa e allegria.

I carri allegorici erano dedicati, come sempre in questi casi, a personaggi d’animazione: Minions, Bowser’s Castle contro SuperMario, Snoopy e Dumbo. Il loro corteo ha attraversato le vie del quartiere, sfoggiando creazioni coloratissime e tematiche originali che hanno incantato il pubblico presente. La partecipazione è stata straordinaria, con famiglie, bambini e adulti mascherati che hanno riempito le strade, contribuendo a creare un clima di gioia condivisa. Uno dei momenti clou della giornata è stato lo spettacolo di Bimbobell, artista noto per le sue esibizioni coinvolgenti che combinano musica, gag esilaranti, micro-magie e giochi interattivi. La sua performance ha saputo intrattenere e far sorridere sia i più piccoli che gli adulti.

Un momento particolarmente atteso è stata l’apertura del grande uovo di cioccolato insieme all’assessore ai Grandi Eventi Andrea Cintorino, che ha evidenziato come l’amministrazione comunale sia sempre vicina e di supporto per tutti gli eventi di quartiere. "Il carnevale di Vecchiazzano esisteva già almeno vent’anni fa – ricordano Giacomo Moretti e Federica Ravaioli, alcuni degli organizzatori e membri dell’associazione Cev –. Poi, un anno, a causa della rottura della tensostruttura per il forte vento, tutto si è fermato. Nel 2014, però, alcuni volenterosi ragazzi hanno rimesso in moto tutta la macchina organizzativa". Il suo valore? "Per noi è un momento di aggregazione, sia per chi lo organizza e costruisce i carri, sia per chi viene a festeggiarlo. Ci sono mesi di lavoro dietro che, però, il giorno della sfilata vengono ripagati".

Inoltre, è importante per loro e tutti gli organizzatori portare avanti la tradizione del carnevale perché "vuol dire tenere vivo il ricordo di una manifestazione nata quando erano i nostri nonni a costruire i carri. È fondamentale mantenere l’attenzione sul nostro quartiere, sia per chi lo ha vissuto allora che per i giovani di oggi". L’organizzazione impeccabile dell’evento ha garantito lo svolgimento delle attività in totale sicurezza e armonia, dimostrando ancora una volta la capacità della comunità di Vecchiazzano di creare momenti di aggregazione. In attesa delle prossime edizioni, che avranno il compito di continuare questa tradizione, tutto il quartiere può essere orgoglioso di un evento che unisce generazioni e porta allegria.

Pietro Pace