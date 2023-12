Vecchiazzano, Natale coi fiocchi. Capolista in Seconda a suon di gol

Vecchiazzano: un girone d’andata chiuso alla grande, da capolista solitaria. Dopo tredici giornate la squadra biancazzurra è al comando del girone N di Seconda Categoria che comprende altri quattro club forlivesi assieme a nove formazioni ravennati. La prima squadra della società, guidata dal presiedente Enzo Treossi assieme al suo vice Mirco Zauli, è arrivata al riposo natalizio anche imbattuta, con un ‘percorso netto’ fatto di dieci vittorie e tre pareggi.

Con la bellezza di 33 punti il Vecchiazzano precede il comunque indomito Marina, a quota 30, la valida Fiumanese (28) e il San Pancrazio (26). La società, ormai una realtà storica del calcio forlivese (la sua fondazione risale 1972 e fu voluta dai pionieri Giordano Mantellini e Ivan Soglia) è quindi grande protagonista in questa stagione. Sulla panchina si accomoda l‘espertissimo Luciano De Furia, 73 anni portati a spasso con disinvoltura, recentemente trasferitosi a Forlì da Bologna, da una vita sulla panchina di tante squadre emiliane tra le quali l’Argentana, protagonista di accese sfide con il Forlì in Promozione e poi in Eccellenza, ai tempi della ripartenza dei galletti.

"Gli ingredienti segreti della squadra – confessa lo scafato allenatore dei biancazzurri – sono la grande passione e la serietà dei miei giocatori. Basti dire che hanno accettato con entusiasmo di svolgere tre allenamenti settimanali, anziché i canonici due, e si sono messi a disposizione senza pretendere alcun rimborso".

Gettando uno squadro sull’organico che ha a disposizione, mister De Furia aggiunge: "Ho accettato di allenare la squadra sulla fiducia accordatami dal diesse Massimiliano Macori, che ha composto la rosa con grande capacità. Non conoscevo nessuno dei ragazzi che compongono questo gruppo dimostratosi molto unito e che partecipa a tutti gli allenamenti con grande continuità. Non sarà facile avere la meglio di avversarie forti come Marina, Fiumanese e San Pancrazio, ma noi affronteremo il girone di ritorno con serenità e, di certo, la forza della nostra squadra sarà la determinazione, ma anche l’unione di intenti molto importante per centrare un obiettivo importante per la società. Il Vecchiazzano è è anche molto impegnato sul fronte del settore giovanile con gli oltre quattrocento ragazzi e ragazze tesserati".

Delle 31 reti segnate, otto sono state realizzate dal centrocampista Simone Fantini, ex Cava, Edelweiss e Carpena; lo seguono con cinque centri Fabio Colecchia e Simone Peloni. Dopo la lunga sosta invernale il cammino del Vecchiazzano riprenderà il 21 gennaio col derby casalingo contro il Deportivo Roncadello: subito una prima delicata tappa sulla strada della ‘fuga per la vittoria’.