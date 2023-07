Vecchiazzano "Polo H, l’iter procede Ma solo il supermarket aprirà prima del 2027"

Va avanti il progetto urbanistico di Vecchiazzano, chiamato Polo H. Un’area di oltre 8mila metri quadri, fra le vie del Partigiano e Bruschi, che comprende, sulla carta, un supermercato, un bar ristorante e una casa per anziani (Rsa). Già nel mirino del comitato ’No Megastore’, preoccupato, oltre che per l’ennesimo consumo di suolo, per l’impatto sulla viabilità della zona, il progetto prosegue anche se – a differenza dell’area di Pieveacquedotto – con tempi al momento non definiti.

"L’esigenza di procedere deriva dalla necessità di evitare il danno economico per gli imprenditori proprietari dell’area, se il terreno regredisce ad uso agricolo" – dice Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega all’urbanistica –. Ciò non vuol dire che il progetto sarà necessariamente realizzato". In breve, l’iter prevede l’esame da parte di una commissione formata da esponenti del Comune, della Provincia e della Regione, che dovranno esprimersi nel merito. "Non sono a conoscenza di quando la commissione si riunirà – continua Mezzacapo –. Non credo sarà comunque un progetto che vedremo a breve. E dopo l’eventuale via libera della commissione bisognerà comunque stipulare una convenzione fra Comune e società proponente".

Delle tre strutture previste, due (il pubblico esercizio e la Rsa) sono vincolate alla realizzazione del terzo lotto della tangenziale, il pezzo che da San Martino in Strada raggiungerà via del Guado, a poca distanza dove dovrebbe sorgere il Polo H. Nella migliore delle ipotesi i lavori per la superstrada, appena iniziati, termineranno all’inizio del 2027. Il supermercato, che avrebbe una superficie di vendita fino a 1500 metri quadrati, invece, potrebbe venire costruito prima.

Già oggi il quartiere, per la presenza del complesso ospedaliero, è sottoposto a un traffico intenso. "L’impatto sulla circolazione stradale delle future realizzazioni mi pare venga esasperato da chi critica questo insediamento – sostiene il vicesindaco –. Sono stati fatti degli studi sulla viabilità e la congestione è relativa solo ad alcuni orari del giorno. Si valuta inoltre la possibilità di far transitare le ambulanze dal vecchio ponte sul Rabbi, oggi ciclopedonale, per facilitare il percorso dei mezzi di soccorso da e verso l’ospedale. Si tratta di una soluzione temporanea in attesa della tangenziale, che migliorerà la viabilità della zona".

In base ai progetti presentati dalla società Tredici, che intende fare l’investimento, saranno costruiti parcheggi e altre opere che andranno a uso pubblico. Novità anche nella viabilità, perché saranno ampliate le due rotatorie su via del Partigiano nei pressi del Morgagni-Pierantoni.

Fabio Gavelli