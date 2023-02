Vecchiazzano, tornano i carri: c’è anche la discoteca mobile

Vecchiazzano è pronta per il ritorno, in grande stile, del suo Carnevale. Si riparte. Gli anni di stop dovuti alla pandemia sono ormai alle spalle e non hanno smorzato la voglia di festeggiare per le vie del paese. Questa domenica è attesa la sfilata dei carri allegorici e le tante iniziative che animeranno la frazione forlivese.

Un carnevale che affonda le sue radici in un glorioso passato, ma che aveva già subito un primo stop agli inizi degli anni 2000, quando il vento ruppe la tensostruttura all’interno della quale si allestivano i carri. Ci volle l’intraprendenza di alcuni volenterosi nel 2018 per tornare a parlare di sfilata andando ad affittare un piccolo capannone. Pochi anni ed è arrivato il Covid, ma questo non ha scalfito la voglia di tornare a festeggiare del gruppo ‘I diversamente giovani’, così si chiamano i carristi di Vecchiazzano. Fil di ferro, carta di giornale e colla, legno, chiodi e martello e il gioco è fatto: con duro lavoro e tanta manualità sono così venuti alla luce i quattro carri che sfileranno domenica a partire dalle ore 14.30.

Un carro è stato pensato per la scuola elementare, uno per gli asili del paese, un altro ancora per i carristi stessi, mentre il quarto è stato progettato per i ragazzi adolescenti di ‘Vecchiazzano Young’ e realizzato anche grazie alla partecipazione di qualche giovane leva. Oltre ai quattro carri sfileranno anche i Fantaveicoli provenienti da Imola. Dopo la sfilata i carri sosteranno nel centro del quartiere per fare da scenografia ai festeggiamenti che continueranno fino alle 19.30.

"Vogliamo divertirci e farvi divertire in piena sicurezza – affermano gli organizzatori –, per questo tutto è stato organizzato e coordinato per fare in modo che la manifestazione si svolga nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti". Il punto di partenza della sfilata è di fronte all’ufficio postale di via Castel Latino, nel centro della frazione poi ci sarà uno spazio dedicato con animazione per i bimbi più piccoli e un punto ristoro per tutti. Il carro ‘Vecchiazzano Young’ sarà una vera e propria discoteca mobile che sfilerà per le vie del paese e, a fine corteo, diventerà uno spazio dedicato con dj set fino a sera e animato dai giovani. Si tratta della prima uscita, per il 2023, del progetto di partecipazione giovanile denominato appunto ‘Vecchiazzano Young’ e promosso dal comitato di quartiere.

Matteo Bondi