Veglia col vescovo dedicata alle coppie

Stasera alle 17, nella chiesa di San Pio X in Ca’ Ossi (via Ribolle 110), il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza presidierà la veglia degli innamorati sul tema ‘Il matrimonio: vocazione e decisione’, proposta in occasione di San Valentino dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, di cui sono responsabili don Enzo Scaioli e Gabriella Pivi. Nell’occasione porteranno la loro testimonianza il dottor Giorgio Epicoco, primario del reparto di Ginecologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, e la moglie Cristina Righi, scrittrice: la coppia è impegnata da oltre vent’anni nella pastorale familiare della diocesi perugina.

a. r.