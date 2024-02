Veglia degli innamorati: a San Mercuriale si prega con il vescovo

Nella basilica di San Mercuriale, si svolgerà alle 17 la veglia di preghiera degli innamorati dal titolo ’Lo splendore del matrimonio: un tesoro ricevuto da riscoprire ogni istante’, che sarà presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons Livio Corazza. L’iniziativa è proposta in occasione della festa di San Valentino dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, di cui sono responsabili Lorenza e Davide Scidà, e per l’occasione è previsto anche un servizio baby sitter (prenotazione presso gli organizzatori).