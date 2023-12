Veglione attorno al fuoco o nei locali

A Rocca San Casciano l’Associazione di giovani Pro Rocca ha organizzato per stasera il ‘Capodanno in piazza’ Garibaldi, con inizio alle 23.30 per il brindisi attorno al fuoco o E Zoc ed Nadel. Seguirà alla Colonia fluviale il ‘Veglione di Capodanno’. A Portico domani ‘Intrattenimento musicale con Fabio’ a cura della Pro loco dalle 15 sul palco della rassegna ‘Portico il paese dei presepi’. Il Comune di Galeata invita tutti i cittadini a festeggiare il ‘Capodanno in piazza Gramsci’ dove saranno a disposizione, oltre alla pista di pattinaggio su ghiaccio, bevande e dolciumi nelle casette di legno e la musica dei dj set per brindare al nuovo anno. Capodanno al Mazapegul Brew Pub di via Parri 2 a Civitella: dalle 20,30 gran cenone e dopo mezzanotte Disco Mazza e Dj set di Simone Guerra con dischi in vinile. Costo: 65 euro fino ad esaurimento posti. Prenotazioni: 376.0130942.

Bertinoro celebra l’ultimo giorno dell’anno con uno spettacolo di teatro-musica alle 22 al teatro Novelli a cura dei fratelli Giacomo e Simone Toni. ’Vengo anch’io’ porta in scena divertenti improvvisazioni sulle giullarate di Dario Fo e musiche di Enzo Jannacci. Brindisi di mezzanotte per tutti i partecipanti. Biglietto: 25 euro. Info: 0543.469213.

Veglione davanti al camino questa sera al ‘fog ‘d Nadel’ di Castrocaro. In piazza del Buonincontro, il gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’, i volontari di Corri Forrest, Pro loco e Castrumcari sono pronti ad accogliere tutti con caldarroste un bicchiere di brulé. Domani alle 10.30 brindisi di benvenuto al 2024; nel pomeriggio piadina fritta e poi cena a suon di bruschetta. Questa sera si attende la mezzanotte anche al cospetto della grande brace allestita in piazza d’Armi a Terra del Sole dai ragazzi della banda del fuoco.