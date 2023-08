"Velodromo, scritte fasciste cancellate solo a metà"

Non sono ancora state cancellate le scritte inneggianti al duce e al fascismo sui muri prospicenti il velodromo ’Servadei’, dove proprio oggi, fino a venerdì, si disputeranno i campionati italiani giovanili su pista. "Giovedì avevamo chiesto al Comune l’immediata copertura delle scritte – dice Federico Morgagni, capogruppo di Forlì e co. – ma a meno di 24 ore dall’avvio delle gare, esse risultano cancellate solo a metà. È difficile capire la ragione di questo intervento parziale, che non ripristina il decoro dei luoghi, non cancella lo sfregio alla città delle scritte fasciste e comporterà al Comune pure un aggravio di costi, visto che sarà necessaria una nuova azione di pulitura".