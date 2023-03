Veltroni ritorna alla regia con ’Quando’

Un biglietto per il cinema in omaggio alle prime dieci persone che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. Gli spettacoli cominciano dalle 20.30. Arriva in cartellone Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri. Il film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Nel cast del film troviamo Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant. E’ una novità Quando, di Walter Veltroni che racconta la storia di Giovanni (Neri Marcorè) che nell’estate del 1984, mentre si tenevano i funerali di Berlinguer, finisce in coma. La causa è un incidente con l’asta di una bandiera, che gli è caduta in testa. Da quel giorno la vita di Giovanni è stata messa in pausa, ma dopo 31 anni i suoi occhi si aprono e l’uomo si risveglia finalmente dal suo profondo sonno. Per lui è come nascere una seconda volta, risvegliandosi nei panni di un adulto in un mondo che è radicalmente cambiato. Tutto ciò che un tempo conosceva ora è diverso, a partire dalla sua famiglia fino al suo partito. Giovanni guarda il mondo con gli occhi di un bambino di cinquant’anni. Ma in questo viaggio alla scoperta del mondo, Giovanni non sarà solo e imparerà ad affrontare questo presente a lui così sconosciuto e un lontano passato che prontamente si ripresenterà. Resta John Wick 4 di Chad Stahelski, il quarto capitolo dell’omonima saga cinematografica d’azione di successo incentrata sul killer di professione interpretato da Keanu Reeves. John Wick continua la sua lotta per cercare di riacquistare la sua libertà, e l’unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Grand Tavola. O meglio, chi ne è stato messo a capo: lo spietato marchese de Gramont (Bill Skarsgård), uno che mostra poco o nessun rispetto per anzianità, regole e tradizioni. Wick dovrà farsi strada fino al marchese affrontando decine e decine di avversari messi sulla sua strada, tra i quali, soprattutto, un vecchio amico costretto suo malgrado a trasformarsi in nemico, e a una misteriosa nuova leva accompagnata da un cane. Seminando cadaveri lungo il cammino, John Wick viaggerà dal deserto del Sahara a Osaka, da New York a Berlino per arrivare a Parigi per il confronto finale con la sua nuova nemesi. Rimane in programmazione, infine, L’ultima notte di Amore, di Andrea Di Stefano. Il tenente della polizia, Franco Amore (Pierfrancesco Favino), proprio la sera prima del suo pensionamento si ritrova a indagare su un omicidio: il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti. È così che l’ultima notte di Amore si rivelerà essere la più lunga di tutte.