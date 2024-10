Vem progetta il futuro: "Vicini ai 100 milioni di fatturato. E nel 2025 ampliamo la sede"

Si è svolto venerdì scorso, presso l’azienda ‘Ruote da Sogno’ a Reggio Emilia, il VemLive 2024, la convention annuale di Vem Group, azienda forlivese nel settore dell’informatica. ‘Pulse’ era il titolo della riunione, con tema principale "passione, tecnologie, competenze metronomiche nello sviluppo di intelligenze digitali". Oltre 500 tra clienti e partner si sono dati appuntamento in un luogo iconico della Motor Valley, con 550 motociclette di ogni epoca e marca e 200 automobili in mostra. Nella riunione si è esplorato il tema delle intelligenze digitali e non solo: si è parlato di scienze cognitive, di macchine intelligenti e di scenari economici futuri, con la testimonianza finale dell’ex campione di motociclismo Andrea Dovizioso, forlivese come Vem, che ha parlato di perfomance e passione per lo sport. Ed è stata l’occasione per fare il punto sui risultati e i progetti.

L’azienda forlivese, con sedi a Milano, Modena, Padova, Roma e Senigallia, da 38 anni fornisce servizi e soluzioni di Information and Communication Technologies (Ict), ovvero sistemi informatici: conta 380 dipendenti e oltre 800 clienti in tutto il mondo. Sul palco dell’evento ha preso la parola Stefano Bossi, amministratore delegato di Vem sistemi, che ha spiegato come "la passione sia contagiosa, con la sua capacità di liberare il potere creativo delle idee". Tecnologia, competenza e velocità sono i capisaldi su cui costruire un circuito virtuoso nel mondo digitale "potenziando la capacità produttiva e gestendo la complessità dell’intelligenza artificiale".

Nel 2024 Vem sistemi raggiungerà gli 89 milioni di fatturato, con una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: "Il traguardo dei 100 milioni non è lontano – ha detto Bossi – e stiamo lavorando a diversi progetti importanti". Uno di questi è l’ampliamento della sede di Forlì, i cui lavori partiranno nel 2025, con "300 metri quadrati in più per la necessità di avere uno spazio maggiore per i nostri laboratori. Inoltre a Vimercate, in provincia di Milano, entro la fine dell’anno, apriremo nuovi uffici per 600 metri quadrati: stiamo crescendo e intendiamo costruire edifici accoglienti e sostenibili per i nostri collaboratori e clienti che ci spingono a raggiungere obiettivi sempre più sfidanti".

Vem sistemi affianca inoltre l’Università di Bologna nel corso triennale di laurea professionalizzante in ‘Tecnologie dei Sistemi Informatici’, mettendo a disposizione competenze e conoscenze aziendali per contribuire ad accelerare il processo di formazione di nuovi professionisti, indispensabili in un mondo sempre più digitalizzato. L’azienda ha anche avviato nel luglio 2023 lo ‘Junior Sales Engineer Academy’, un programma pensato per giovani neolaureati che desiderano formarsi come specialisti della vendita, con un percorso di formazione altamente qualificato.

Gianni Bonali