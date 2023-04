Vem sistemi cresce ancora, +15% nel 2022

Crescita del 15% nel 2022 per il gruppo Vem sistemi (nella foto l’amministratore delegato Stefano Bossi), che si conferma una delle aziende italiane più innovative nel settore Ict. Ora l’obiettivo per il 2023 è il consolidamento di questa crescita che è stata accompagnata da importanti investimenti in risorse umane e infrastrutturali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, da sottolineare l’incremento del personale del 25% avvenuto nell’arco dell’ultimo triennio e sostenuto da un grande impegno nel mettere a disposizione dei dipendenti corsi di formazione (oltre 23 mila ore, +22% rispetto al 2021, pari a circa 9 giorni e mezzo per ogni dipendente) e certificazioni complesse per contribuire a formare una forza lavoro sempre più qualificata e specializzata.

Dal punto di vista infrastrutturale è stato annunciato lo scorso autunno un importante investimento, un nuovo progetto su base pluriennale a completamento di Vega (Vem Experience Garden and Academy), un luogo di incontro per favorire le sinergie e la fusione delle esperienze tra i player del mondo It e che si svilupperà su un’area adiacente al quartier generale Vem di Forlì di 20mila metri quadri, vicino a Pieveacquedotto.

In questo contesto, i settori che hanno maggiormente contribuito alla crescita del gruppo Vem sono stati il fashion di alta fascia con la digitalizzazione delle fabbriche in ottica Industry 5.0 e la grande distribuzione organizzata con ingenti investimenti che riguardano il digitale sia per i punti vendita che per la logistica. Stabili il settore manifatturiero e quello dei servizi finanziari e assicurativi.

Nella nuova sede verrà inaugurato uno spazio dedicato al tema del distributed cloud che ospiterà le tecnologie dei partner.