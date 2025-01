Vem sistemi forma i giovani. Esperti di informatica, corso che guarda al futuro

È stato inaugurato nei giorni scorsi presso l’Academy di Vem sistemi il nuovo corso biennale ’Network System Administrator’ dell’Its Academy Adriano Olivetti, ex Fondazione Fitstic. Si tratta del primo corso in Emilia-Romagna dedicato alla formazione di networking system administrator, una figura professionale particolarmente richiesta dalle aziende del territorio. "Essere soci fondatori della Fondazione Fitstic, ora Fondazione ITS Adriano Olivetti – ha dichiarato Davide Stefanelli, presidente di Vem sistemi – ci rende molto orgogliosi e ci stimola a continuare nel nostro impegno verso le sinergie con gli istituti formativi. Investire nei giovani talenti è fondamentale per accrescere la competitività delle aziende. Noi mettiamo a disposizione le competenze dei nostri ingegneri e le ultime tecnologie disponibili sul mercato per garantire una formazione di alto livello. Siete i primi nella nostra regione a intraprendere un corso su questo tema: cogliete questa opportunità per il vostro futuro e la vostra carriera".

Luigi Vitellio, direttore operativo dell’Its Academy Olivetti, ha sottolineato l’importanza della collaborazione, oltre che con Vem sistemi, anche con la Regione Emilia-Romagna, il comune di Forlì e con il Centro di Formazione professionale salesiano Don Bosco, che hanno dato un contributo fondamentale al progetto. Ha spiegato che saranno presto disponibili borse di studio per gli studenti e che il percorso consente di ottenere anche crediti formativi universitari. "Sarete privilegiati perché parteciperete ad un corso che vi permetterà di esser supportati e formati non solo dai tutor e coordinatori – ha precisato Paola Casara, assessore comunale all’istruzione –, ma anche dalle aziende come Vem sistemi, dove potrete conoscere professionisti esperti che sapranno guidarvi nella vostra crescita".

Il corso si svilupperà in quattro semestri per un totale di 2000 ore, di cui il 40% è dedicato a stage (800 ore) presso aziende del settore. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 gennaio. I partecipanti impareranno a installare software, configurare e aggiornare sistemi ICT, progettare architetture informatiche, gestire reti e data center. Il profilo formativo del corso è pensato per creare specialisti pronti a operare in società di consulenza informatica, system integrator, reparti ICT di aziende di vari settori. Per iscrizioni e informazioni itsolivetti.it/corso/network-system-administrator/.

Gianni Bonali