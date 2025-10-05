Vem Sistemi fra tecnologie e ‘connessioni’

Si è svolto venerdì al PalaPanini di Modena ‘VEMlive 2025 Momentum’, l’appuntamento annuale di riferimento dell’azienda forlivese Vem Sistemi che conta 400 dipendenti. La convention è stato un momento di dialogo e confronto per esplorare il valore delle collaborazioni ecosistemiche e il ruolo dei complementi digitali nel renderle più efficaci. Un’occasione per stimolare sinergie, rafforzare il senso di comunità e promuovere innovazione tecnologica in un ambiente di condivisione.

Durante la giornata sono stati approfonditi temi come il ‘quantum computing’ e i suoi impatti sulla sicurezza e sulle reti ibride del futuro, e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale agentica, capace di operare in modo autonomo e trasformare i paradigmi organizzativi. Si è discusso di una questione sempre più rilevante: il digitale è pronto per affrontare le sfide del domani?

Vem Sistemi ha illustrato le direzioni future dell’azienda, caratterizzate da innovazione e investimenti in risorse umane, competenze e territori, coinvolgendo clienti, partner, istituzioni e università. Il gruppo, che il prossimo anno celebrerà i suoi 40 anni, ha infatti fondato la propria identità sull’integrazione tra i sistemi. "Occorre selezionare i partner tecnologici, coltivare la fiducia reciproca e affrontare insieme le sfide del mercato – ha spiegato Stefano Bossi, amministratore delegato –, scegliere e farsi scegliere dalle persone, creando comunità autentiche, partecipative e connesse. È fondamentale collaborare con scuole, università e associazioni datoriali, così come costruire reti solide con i clienti per fare ciò per cui siamo nati: integrare sistemi e promuovere collaborazioni. Nei momenti di incertezza è ancora più importante rafforzare le relazioni e generarne di nuove, perché rappresentano un antidoto all’autoreferenzialità tecnologica e, soprattutto, costituiscono un modello di riferimento per un’evoluzione digitale realmente partecipativa".

L’evento è stato condotto dalla giornalista Sky Alessandra Tropiano, con gli interventi di esperti del settore; in chiusura lo spettacolo ‘In panchina’ del duo comico Ale e Franz. Nel pomeriggio le ‘Technology breakout sessions’ su percorsi tematici: cybersecurity consapevole, persone, tecnologie e buone pratiche al centro della protezione, ecosistemi cloud in evoluzione tra modernizzazione applicativa, dati e sicurezza e intelligenza artificiale, automazione e sicurezza al servizio di un futuro del lavoro più sostenibile.

Gianni Bonali