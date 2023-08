Vendemmia alle porte Maltempo e caldo: perso un terzo della produzione "Ma la qualità è buona"

di Quinto Cappelli

In una stagione tanto complessa dal punto di vista del meteo, la vendemmia 2023, che dovrebbe prendere il via fra circa una settimana, pagherà un pesante dazio agli effetti dei cambiamenti climatici, fra maltempo e ondate di calore che hanno danneggiato i vigneti: la produzione nazionale è stimata infatti in calo di circa il 14%. Ciò emerge dallo studio effettuato da Coldiretti, che però fa notare come da noi la situazione sia pure peggiore. Per quanto riguarda infatti la nostra regione, se l’Emilia tiene di più, per i vigneti della Romagna, colpita dall’alluvione di maggio specialmente nella pianura ravennate e forlivese, si stima un danno complessivo del 35%, su una superficie di circa 2.500 ettari, interessando soprattutto i vigneti di Trebbiano e Sangiovese. Un terzo della produzione quindi dovrebbe venire a mancare.

I danni riguardano, oltre che la pianura, anche alcune centinaia di ettari della collina romagnola, colpiti da piogge torrenziali e, soprattutto, dalle frane, con un danno del 25-30% sui vigneti di Albana, Sangiovese e Chardonnay e con le aziende biologiche che potrebbero perdere persino fino al 50%.

"Ci aspettiamo comunque una produzione di qualità – racconta Federico Facciani (nella foto), vicepresidente di Coldiretti Forlì-Cesena e titolare dell’azienda agricola La Castellana –, ma per quanto riguarda i volumi molto dipende dall’evoluzione delle temperature e delle precipitazioni nelle prossime settimane fino alla raccolta oltre che dall’impatto dei cambiamenti climatici".

Aggiunge Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena: "Con queste precipitazioni e la tropicalizzazione del clima, i viticoltori dovranno stare sempre più attenti alla scelta del giusto momento per la raccolta e la lavorazione in cantina, fattori che risulteranno ben più importanti rispetto al passato. Uno scenario che vede la vendemmia in Italia partire tradizionalmente con le uve da spumanti come Pinot e Chardonnay, in un percorso che proseguirà a settembre e ottobre con le grandi uve rosse autoctone fra cui il Sangiovese al pari di Montepulciano, Nebbiolo e per concludere addirittura a novembre con le uve di Aglianico e Nerello, su 658mila ettari coltivati a livello nazionale".

Sottolinea ancora Coldiretti: "La produzione tricolore può contare su 635 varietà iscritte al registro viti, il doppio rispetto ai francesi, con le bottiglie Made in Italy destinate per circa il 70% a Docg, Doc e Igt, con 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc), 76 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30% per i vini da tavola, a dimostrazione del ricco patrimonio di biodiversità su cui può contare l’Italia, che vanta lungo tutta la Penisola la possibilità di offrire vini locali di altissima qualità grazie ad una tradizione millenaria". Cosa che vale anche e soprattutto per le colline forlivesi di Bertinoro, Predappio, Castrocaro e Modigliana.

Con la vendemmia alle porte, inoltre, in Italia si attiva un sistema che offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale, sia per quelle impiegate in attività connesse e di servizio. E in Romagna l’importanza del settore è sempre più rilevante, nel Forlivese in particolare. La speranza, dopo tanti guai, è di poter almeno limitare i danni in questi giorni prima della raccolta e offrire così vino di alta qualità.