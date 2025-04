Vendeva cocaina in stazione: arrestata spacciatrice 48enne

Nella serata di mercoledì, i carabinieri della Sezione Operativa di Forlì hanno arrestato una donna di 48 anni, quale presunta autrice di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nei giorni precedenti, avevano già notato movimenti e incontri sospetti, in prossimità di un istituto scolastico del centro storico.

L’altra sera, poi, la donna è stata sorpresa dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria, subito dopo la cessione di due dosi di cocaina ad un giovane acquirente forlivese ed è stata immediatamente bloccata e arrestata dai militari. Successivamente i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione, rinvenendo un sasso di cocaina di 33 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopo l’udienza di convalida, la donna è stata posta in arresto in attesa del processo.