"Vendiamo oggetti e abiti usati in piazza"

Cosa si intende realmente per ’mode giovanili’? Spesso se ne sente parlare, ma generalmente l’errore che si fa rispetto all’interpretazione della locuzione stessa è quello di associare il tutto al vestiario. Così non è. Infatti rientrano a far parte di questo fenomeno ormai sempre più diffuso, soprattutto nel mondo odierno, connotato da un consumismo di massa di non poco conto, anche quegli aspetti sociali che definiscono, quindi, l’identità di una comunità. Utilizzo smodato degli smartphone e annessi social network, ma anche tatuaggi, piercing, look stravaganti, conseguenze dell’adorazione di personaggi noti quali cantanti, giocatori o attori di serie tv e film, o semplicemente youtubers che irrompono con tormentoni o tendenze a volte addirittura fin troppo azzardate e che arrivano a definire gli elementi di una quotidianità momentanea, perché si sa, le mode passano, andando però ad inclinare i valori tradizionali. Anche in passato la moda ha segnato cambiamenti a livello sociale (ad esempio la rivoluzione della minigonna ad opera della stilista Mary Quant agli inizi degli anni ‘60). Spesso stilisti di fama mondiale o fashion blogger, mostrando capi mai visti o rivisitati rispetto al passato, a volte di colori particolari o forme inusuali, hanno catturato l’attenzione e in qualche modo promosso...