"Vendita delle Terme, Bernaroli dimentica che ne fu parte attiva"

"Il candidato Bernaroli non solo ha fatto dichiarazioni che non corrispondono al vero, ma ha persino dimenticato di essere stato protagonista diretto delle scelte che contesta. Per chi si candida a guidare un Comune, non è un buon punto di partenza". Risponde così Filippo Scogli, aspirante sindaco di centrosinistra, alle dichiarazione del rivale di centrodestra, Giorgio Bernaroli, sulle Terme della Fratta. Ieri l’esponente della lista ‘Voltare Pagina’ aveva affermato che la vendita delle Terme, avvenuta nei primi anni 2000, era stata un errore e che la proprietà sarebbe dovuta rimanere pubblica. "Bernaroli, assessore dal 2006 al 2011 e poi vicesindaco con delega al bilancio e alle partecipate fino al 2013, conosceva nei dettagli ogni passaggio della vicenda – attacca Scogli –. Non solo ne fu parte attiva, ma anche sostenitore convinto. È stato lui a seguire, insieme all’intera giunta di allora, la cessione del pacchetto azionario del Comune e la vendita del parco, e ora vorrebbe dare la colpa ad altri? È evidente che le sue dichiarazioni non rispecchiano la realtà, ma rispondono solo a bieche logiche elettorali".

La lista ‘Insieme per Bertinoro’, che sostiene Scogli, ricorda poi come il voto del consiglio comunale di allora fosse stato all’unanimità, mentre fino al 2021 le Terme hanno funzionato "perfettamente dando lavoro a più di 60 persone". Continuano intanto gli incontri della lista. Alle 20,30 al Circolo Arci in via Saffi 27 ospiti l’onorevole Livia Turco, e Isabella Conti, assessora regionale a welfare, terzo settore, politiche per l’infanzia e scuola. Interverranno Silvia Federici, già assessora comunale a welfare e servizi sociali e Sara Londrillo, già assessora a scuola ed edilizia scolastica.

ma.bo.