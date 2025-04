Vendita solidale di uova di Pasqua

In occasione della Diabetes Marathon, Forlifarma Spa nelle giornate di domani e domenica garantirà ai cittadini l’opportunità di effettuare gratuitamente esami e check-up. Si parte domani con il test della Emoglobina Glicata alla Farmacia Comunale Punta di Ferro, quindi all’iper; si prosegue domenica mattina con uno stand di Forlifarma in piazza Saffi, sede della corsa, dove le farmaciste e le infermiere del Servizio di Diabetologia dell’Ausl, si metteranno a disposizione dei presenti per esami glicemici, misurazioni di pressione e peso e anche per un Wellness Check-Up teso a valutare gli stili di vita e a suggerire come migliorarli nell’ottica della prevenzione. L’evento è pensato per promuovere la cultura del benessere, sensibilizzare sull’importanza di adottare sani stili di vita e ribadire l’importanza dei controlli periodici tesi a prevenire malattie tra le quali, appunto, il diabete.