Venduti oltre 93 milioni di litri d’olio nel 2023

Olitalia, azienda forlivese specializzata nel confezionamento e nella distribuzione di oli extravergini, di oliva, di semi e da frittura, che vengono commercializzati da più di 40 anni in circa 120 Paesi nel mondo, ha pubblicato il suo secondo Report di Sostenibilità per il 2023. Nel 2023 Olitalia ha generato un fatturato di 262 milioni di euro e ha venduto più di 93 milioni di litri di olio, in crescita del +2% rispetto al 2022. Le vendite sono cresciute del 27% con un fatturato di 58 milioni di euro (foto, il presidente Angelo Cremonini).