Venerdì Santo, si prepara l’attesa processione

Da circa un mese a Portico fervono i preparativi per organizzare la tradizionale processione in costume del Venerdì Santo, detta anche del Gesù Morto, che si svolgerà venerdì per le vie del paese, con inizio alle 21.

I personaggi in costume sono una settantina del paese, dei paesi vicini e amici degli amici, che fanno capo a un Comitato organizzativo, formato da Parrocchia, Comune e Pro loco e diretto da Alessandra Bonaccorsi. I personaggi sono: la Madonna con una decina di pie donne, una ventina di soldati romani a piedi e a cavallo (di Giuseppe Ferrini), agli ordini del ‘generale’ Alessandro Rabiti, gli incappucciati neri delle confraternite medievali che portano la statua del Gesù morto, i personaggi del Calvario eretto in una collina vicino al paese e i personaggi di quattro stazioni, che rappresentano altrettante scene evangeliche della passione e morte di Gesù. Pietro che rinnega Gesù al triplice canto del gallo (che appare illuminato dall’alto), all’inizio della piazza, interpretato da Fausto Guidi di Rocca San Casciano; Pilato nei panni del sindaco Maurizio Monti, apparendo sulla terrazza dell’ex municipio; la flagellazione alla colonna; e Pilato che fa mettere la scritta sulla croce. Il tutto avviene lungo le vie del paese, alla luce delle fiaccole e accompagnati dalla banda cittadina, diretta da Laura Bartolini.

La scena principale, che culmina con le letture evangeliche della passione e morte di Gesù, si svolge nel grande piazzale del cimitero, di fronte alla scena del Calvario animato da personaggi, musica classica, affidata all’esperto Massimo Assirelli e luci sotto la competenza di Mauro Rabiti. La conclusione avverrà in piazza, davanti alla chiesa della Madonna del Sangue.

La manifestazione, molto sentita, è rivolta all’intera Unità pastorale delle cinque parrocchie della valle del Montone. Dagli ultimi preparativi scaturiranno anche alcune novità.

Quinto Cappelli