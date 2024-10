’Venezia e io’: ecco la mostra di Chiara Fabbri

La fotografa Chiara Fabbri ritorna all’Oratorio di San Sebastiano con la mostra, allestita fino a venerdì, dal titolo ‘Venezia ed io. Storia di un amore per la città dal cuore fiammeggiante di fortezza e splendore’, curata da Andrea Savorelli. Sono immagini scattate con lo smartphone, alcune utilizzando l’autoscatto per sottolineare che la città fa parte della vita della fotografa che, di conseguenza, affianca scorci e aspetti della città al suo corpo o alle sue mani. Inoltre, alle fotografie, Chiara Fabbri aggiunge anche brani letterari e poetici.

La mostra è un percorso fra immagini che rivelano la bellezza dei luoghi , di palazzi, di ambienti ma anche di opere d’arte. Attraverso i suoi scatti, Fabbri mette a nudo il suo grande amore per la città e per la sua bellezza rimasta intatta nel corso dei secoli. La fotografa intende suscitare, attraverso le immagini, l’incantesimo che Venezia trasmette e che "mi fanno avvertire il genius loci – scrive l’artista – una specie di misteriosa aura, una entità soprannaturale misteriosa legata alla città che entra a far parte della mia vita’. Venezia è una città che comunica la bellezza, nutre l’anima e la rasserena, è ‘una splendida città di acqua e di terra con una propensione unica alla bellezza e all’armonia".

Rosanna Ricci