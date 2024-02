"Venite a teatro e poi scrivetene"

Prosegue anche quest’anno il sodalizio tra il Carlino e Accademia perduta/Romagna teatri che offre ai ragazzi una proposta culturale ad hoc: "Per noi è importante dare la possibilità ai giovani di andare a teatro – spiega Ruggero Sintoni (foto), condirettore di Aprt – che sia in forma gratuita e collettiva, e di assistere a spettacoli di prosa di importanti autori, così come di assistere a spettacoli di drammaturgia contemporanea in cui si dà voce a temi come la violenza sulle donne, precariato lavorativo e sentimentale di oggi ma anche a spettacoli brillanti e di intelligente comicità". Di fatto, nel corso della ricca stagione teatrale 2023/24 gli studenti hanno potuto scgliere di assistere ai seguenti titoli, all’interno della rassegna di prosa: ’Trappola per topi’ di Agatha Christie per la regia di Giorgio Gallione, ’Storia di una capinera’ di Giovanni Verga per la regia di Guglielmo Ferro e l’importante e nuova produzione di Aprt ’Ginger & Fred’ di F. Fellini, T. Guerra, T. Pinelli per la regia di Monica Guerritore al Teatro Diego Fabbri; mentre al teatro Piccolo erano disponibili ’Tu (non) sei il tuo lavoro’ di Rossella Postorino con la regia di Sandro Mabellini e al brillante spettacolo ’Romeo e Giulietta’ di Stivalaccio Teatro.

"La proposta di Accademia perduta/Romagna teatri per questa edizione di Campionati di Giornalismo – prosegue Sintoni – vuole creare un momento di approfondimento e di dibattito delle tematiche affrontate negli spettacoli, è stata accolta con grande entusiasmo e partecipazione: un vivace scambio e confronto tra studenti, insegnanti e registi e attori su argomenti molto sentiti oggi". Inoltre Sintoni sottolinea una novità: gli studenti hanno potuto partecipare al Piccolo ad un matinèe – dedicato ad hoc per loro – dello spettacolo Down del Collettivo Clochart che propone un’intensa riflessione sul vero significato di abilità e di disabilità, non riferito alle capacità fisiche, quanto alla consapevolezza e gestione delle emozioni. "Il teatro – conclude Sintoni – contribuisca ad accrescere lo spirito critico e possa essere un mezzo per decodificare la complessa realtà che oggi tutti viviamo".