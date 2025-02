Vent’anni di grandi mostre. Qui migliaia di capolavori. Più uno: aver trasformato. Forlì in una città d’arte

Un giorno, l’allora presidente della Fondazione Piergiuseppe Dolcini definì il San Domenico un "superluogo". Come dire: un luogo che è molto di più delle sue mura, dove accadono cose che ne innescano altre. In effetti il San Domenico è il simbolo di una Forlì cambiata: con turisti, anche stranieri; che punta decisamente sulla cultura, dalla fotografia agli incontri con nomi noti, fino alla grande storia; che spera nel riconoscimento Unesco (per il liscio) e sta per inaugurare due nuovi musei (la Verzocchi e il Magyc). Difficilmente avremmo avuto questa svolta senza il San Domenico. E senza le "grandi mostre". Sta per sollevarsi il sipario sulla ventesima, ‘Ritratto d’artista’.

Era il 2 dicembre 2005. Alla prima inaugurazione tagliò il nastro il presidente della Camera dei deputati Pierferdinando Casini. All’epoca, la Fondazione Carisp era ‘costretta’ a scegliere date inconsuete per il circuito dell’arte, per spingere gli appassionati a scoprire Forlì, in un periodo dell’anno in cui le proposte di altre città erano inferiori. Per farsi conoscere, la presentazione si tenne alla Pinacoteca di Brera, a Milano, talvolta anche ai musei Vaticani: oggi non ce n’è più bisogno. Per Forlì l’esposizione del pittore concittadino doc Marco Palmezzano (nato nel 1459 e morto nel 1539) era senza dubbio l’evento dell’anno: ‘solo’ 61 opere (oggi sono almeno 300) ma i prestiti da New York, Vienna, Ginevra e Berlino facevano comprendere anche ai meno esperti che era un progetto ambizioso. La chiusura era il 30 aprile, poi prorogata di due settimane, la prima domenica l’ingresso era gratuito.

Il primo curatore, l’ex ministro Antonio Paolucci recentemente scomparso, firmò un intervento sul Carlino dal titolo ‘Cercate i paesaggi di Palmezzano: esistono ancora’. Ecco dunque il progetto culturale, che andava ben oltre la prima mostra: chiedere alla cultura di fare da ponte tra la Forlì di oggi e quella dei secoli a ritroso. Con l’ambizione di approdare nel futuro. Per questo, appunto, si era cercato nel patrimonio locale. Un filo conduttore a tutte le mostre fino almeno al 2015, dunque per i primi dieci anni.

A gennaio 2007 arrivò il pittore macchiaiolo Silvestro Lega, modiglianese; poi Guido Cagnacci ("il Vasco Rossi del Seicento", lo definì Paolucci), di Santarcangelo in provincia di Rimini ma con numerose tracce anche in città; poi Antonio Canova, mettendo al centro l’Ebe, da allora traslocata dalla Pinacoteca al San Domenico; i Fiori (con il capolavoro made in Forlì ‘La fiasca fiorita’); Melozzo (il più grande pittore forlivese del passato); e poi la trilogia dedicata al XX Secolo: Wildt, Novecento, il Liberty. E se nel Novecento (‘Arte e vita in Italia tra le due guerre’ era il sottotitolo) Forlì è ancora protagonista, magari indirettamente, il legame locale era comunque agli sgoccioli. Nel 2015 la grande sorpresa: Boldini. Ferrarese. Come a dire che la Fondazione aveva guardato pochi chilometri più a nord. Nel 2016 più a sud, verso la Toscana: Piero della Francesca. In realtà, il successo crescente – in pochi anni – aveva cambiato tutto.

Innanzitutto, avendo a disposizione un nuovo contenitore (il cui recupero costò oltre 20 miliardi delle vecchie lire), la Fondazione Carisp decise di distinguersi: non avrebbe accolto mostre preconfezionate, solo proposte originali, nuove, mai viste. Per farlo, puntò su Gianfranco Brunelli, che oggi è anche vicepresidente: negli anni, l’organizzatore è diventato uno dei più influenti operatori culturali d’Italia, con legami nei principali musei del mondo, Vaticano, Milano, Parigi, Londra, New York, Madrid e molti altri, anche San Pietroburgo finché non è iniziata la guerra.

Questa è la chiave della crescita di Forlì città d’arte: il San Domenico superò i 100mila visitatori per la prima volta con Canova, già aveva avuto il capo del Governo Romano Prodi all’inaugurazione nel 2008 e la famiglia reale belga in visita nel 2014 per il Liberty. La mostra su Wildt, così come era stata pensata da Forlì, aveva voluto replicarla il musèe d’Orsay a Parigi.

Negli anni, il museo ha aggiunto agli spazi museali la chiesa di San Giacomo, a sua volta ristrutturata. Attendiamo, pur con tempi più lunghi, il quarto stralcio, ovvero la nascita di una nuova ala e un secondo chiostro. Uno studio della Fondazione disse che l’indotto della mostra era il triplo dell’investimento iniziale. Nei primi anni c’erano in città scettici che avrebbero voluto puntare su progetti più ‘semplici’: già dopo dieci anni era evidente che bisognava insistere. Osare. Brunelli e la Fondazione hanno fatto anche quello.

L’Art Déco. L’Ottocento. L’altisonante ‘L’eterno e il tempo fra Michelangelo e Caravaggio’, capace di conquistare per la prima volta un Global Fine Art Award, l’Oscar delle mostre. A seguire una seconda trilogia dopo quella del Novecento, definita ‘del mito’: Ulisse (altro Oscar); poi Dante, quando gli Uffizi di Firenze hanno proposto alla piccola e periferica Forlì di sviluppare il settimo centenario della morte del Poeta; e ancora la figura biblica di Maria Maddalena. Capisaldi non solo dell’arte ma della cultura mondiale. Poi, in un crescendo di pareri della critica, ancora la Moda e i Preraffaelliti, la mostra del 2024, capace di tornare a numeri pre-Covid con 115mila visitatori.

Impossibile elencare i capolavori esposti in tutti questi anni: Cimabue, Giotto, Raffaello, Tiziano, Van Gogh, Monet, Picasso, Warhol, i maestri di ogni epoca. Per Melozzo, il Vaticano concesse un affresco (il sottilissimo strato di una parete) mai uscito prima da Roma. Hanno sostato qui l’auto di Gabriele D’Annunzio e un’antica nave greca recuperata in fondo al mare. Ma abbiamo visto anche gli abiti dei maggiori stilisti del mondo o indossati da celebrità: come un panciotto, disegnato con dei pesci, del futurista Filippo Tommaso Marinetti. Contemporaneamente, la Fondazione ha dato vita anche a un filone dedicato alla grande fotografia: McCurry, Salgado, Erwit e molti altri. Vari i ministri che sono venuti: l’ultimo un anno fa, il prossimo (Alessandro Giuli) tra pochi giorni.

Quando il 3 dicembre 2005 le prime centinaia di forlivesi incuriositi – ma anche un po’ scettici, come spesso capita in città – visitarono (gratis) la mostra di Palmezzano non potevano immaginare che saremmo arrivati a questo. Le mura dell’antico convento, rimasto deserto per secoli, hanno assistito a una rivoluzione: Forlì città d’arte. Chi l’avrebbe mai detto, fino a venti mostre fa?