Vent’anni fa l’addio. Nadiani, una mostra ricorderà la sua arte

Nasi grandi, menti sfuggenti, sopracciglia corrucciate. Nelle sue mani i volti dei forlivesi venivano plasmati fino a prendere una vita nuova che, incredibilmente, in quei tratti esasperati era proprio quella più autentica di tutte, capace con poche linee di indovinarne anche i pensieri taciuti, i più segreti vizi e le migliori virtù. Questa era l’abilità di Ettore Nadiani, di cui ricorre oggi il ventesimo anniversario dalla morte. Nato nel 1905 a Lione (il 2025, infatti, è anche il 120° anno dalla sua nascita) da genitori forlivesi emigrati per ragioni di lavoro, Nadiani fece ritorno a Forlì a soli due anni. Dimostrò precocissimo una grande manualità, che lo portò prima a compiere studi artistici e poi a entrare nella Cooperativa Falegnami, dove rivelò le sue doti di intagliatore ebanista. Nei primi anni ’30 cominciò a collaborare con riviste e quotidiani, dove si fece conoscere come caricaturista: i suoi volti uscirono sulle edizioni de Il Resto del Carlino, Il Popolo di Romagna, Il Calcio Illustrato, Il Mattino Illustrato, il bisettimanale umoristico Marc’Aurelio, Il Pensiero Romagnolo e Stadio. Nel 1938 illustrò ‘L’imperatore dei maghi’ di Icilio Missiroli.

Il suo stile cominciava a farsi conoscere, tant’è che due anni più tardi si aggiudicò il primo premio al concorso nazionale di caricatura di Trieste. Nel 1942 ideò una serie di cartoline a colori pubblicate dalla casa editrice Ballerini e Fratini di Firenze; si trovano ancora in vendita online alcuni esemplari che mostrano buffi bambini rotondetti e rosei alle prese con diverse attività: uno è un piccolo chimico, un altro gioca con un cagnolino nero, un altro ancora sonnecchia sui libri di scuola e uno, dal piglio compunto, maneggia le palline di un abaco.

Fu nel 1953 che iniziò la collaborazione con la rivista La Piê, della quale realizzò in totale 55 copertine. Parallelamente proseguiva la sua produzione di manifesti e locandine come quella, rimasta indimenticata, che immortala un San Mercuriale sotto una coltre bianca, ideata per accompagnare una campagna di sensibilizzazione sui comportamenti da tenere in caso di neve. Diverse le esposizioni di Nadiani in città: nel 1964 la personale alla galleria Mantellini, poi nel 1974 alla Sala Garzanti, nel 1976 a Palazzo Albertini e nel 1982 al San Sebastiano, dove furono esposte anche alcune opere pittoriche.

Una nuova mostra in suo onore, sempre al San Sebastiano, sarà inaugurata il prossimo 22 febbraio e proseguirà fino al 3 marzo, realizzata grazie all’impegno del Circolo Filatelico Numismatico, che ha raccolto diversi lavori di Nadiani. L’appassionato di storia locale Gabriele Zelli sta contribuendo alla programmazione di incontri e conferenze: un modo per ricordare l’artista attraverso le sue opere che continuano a parlarci e a raccontarci non solo i volti e le architetture, ma anche l’anima di un’epoca.