Venti attori detenuti impegnati nello spettacolo ’Città sul filo’

Il festival ‘Trasparenze di Teatro Carcere’, giunto alla 3ª edizione e che vede impegnati gli istituti penitenziari di Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Forlì, Ravenna, Modena, arriva a Forlì oggi alle 16, con lo spettacolo ‘Città sul filo- storie di esseri alati, viaggiatori e uomini’, che sarà presentato all’interno della Casa Circondariale forlivese con la regia di Sabina Spazzoli, Michela Gorini, Alberto Zaffagnini, e con la drammaturgia di Sabina Spazzoli, Giovanna Casalboni, Daniela Romanelli, Paolo Turroni. Le scene sono firmate da Stefano Camporesi. Prodotto da Con…tatto Aps e Malocchi & Profumi Aps, lo spettacolo vedrà in scena 20 attori e attrici detenuti della Casa Circondariale di Forli` e 5 allievi del liceo classico Monti di Cesena. Verrà raccontato un viaggio attraverso luoghi invisibili e città ideali verso la libertà, partendo da Aristofane e Calvino, il tutto racchiuso nella cornice del circo. Ogni città è un documento perchè di essa rimangono i nomi delle vie e i ricordi degli abitanti. Ogni città possiede il passato e il futuro, in essa tutto può cominciare e finire. Il festival ‘Trasparenze di Teatro Carcere’ ha come obiettivo un tema comune da sviluppare in tre anni da parte di 7 compagnie teatrali operanti in varie città. Il tema del triennio 2022-2024 è ‘Miti e Utopie’ che si sviluppa attraverso tre parole: errare, perdono, comunità, particolarmente significativi per il luogo, il carcere, in cui avvengono le attività di produzione. L’accesso agli spettacoli è subordinato al permesso dell’Autorità Giudiziaria Competente. Per lo spettacolo è prevista una replica domani alle 14. Per info su tempi e modalità di partecipazione agli spettacoli scrivere a teatrodelpratello@gmail.com.

Rosanna Ricci