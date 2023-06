Ventinovenne Ivoriano Arrestato Due Volte a Forlì-Cesena per Resistenza a Pubblico Ufficiale

Alcuni giorni fa delle volanti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Forlì-Cesena hanno arrestato un ventinovenne ivoriano, responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’intervento degli agenti era nato dalla segnalazione di una ragazza che era stata importunata e palpeggiata dall’uomo, subito individuato vicino al luogo dei fatti dagli agenti.

Una volta condotto in questura per le necessarie attività di polizia giudiziaria, l’uomo ha dato luogo a pesanti intemperanze, danneggiando dei computer e aggredendo gli agenti, ferendone lievemente uno ad una mano, e per questo è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni pubblici. Successivamente il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di firma in questura.

Lunedì l’uomo è stato nuovamente tratto in arresto, per lo stesso comportamento veerso una giovane che aveva incontrato sotto la pensilina della fermata bus prossima all’ospedale Pierantoni. Anche in questo caso è stato individuato e fermato, e nella mattinata di martedì il giudice ha convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Tenuto conto dei riscontri diagnostici depositati dalla difesa, il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nel reparto di psichiatria dell’ospedale forlivese.