Vento e pioggia, cadute di piante e rami: 60 interventi dei pompieri

Un quarto d’ora di vento fortissimo e pioggia intensa che ha innescato, ieri verso le 12.30, una immediata emergenza, fortunatamente senza gravi disagi per persone e cose.

Impegnativo il lavoro dei vigili del fuoco del comando prvinciale di viale Roma, che hanno effettuato una sessantina di interventi, principalmente nel comune di Forli, per piante e rami caduti a causa del forte del vento.

Sono state 5 le squadre impegnate per la rimozione e il taglio di rami e alberi caduti sulla sede stradale e su alcune autovetture in sosta. Non si segnalano persone coinvolte.