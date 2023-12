Vento forte e alberi caduti. In provincia 218 interventi

La Protezione civile lo aveva annunciato da due giorni. A chiunque possieda l’alert system sul telefonino era giunta una chiamata che metteva in allarme rispetto ai forti venti in arrivo. E così è stato. Complessivamente in provincia sono stati 218 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati in 24 ore, dei quali 142 per sgomberare la strada e le case da alberi e rami caduti. Solo nel comune di Forlì gli interventi eseguiti sono stati una ventin. La situazione più critica si è registrata, però, in alcune zone appenniniche. "Alberi e pali caduti lungo le strade, interventi dei vigili del fuoco e volontari, e perfino di una ditta messa a disposizione del Comune per tutta la notte fra venerdì e sabato. In qualche capannone sono volate via anche delle tegole". E’ il bilancio tracciato da Roberto Canali, sindaco di Predappio, una delle zone dell’entroterra forlivese più colpito dalle raffiche di vento. Ieri mattina a Predappio preoccupava anche la piena del fiume Rabbi, giunta dalla montagna. che stava minacciando i guadi. Anche la valle del Tramazzo non è stata risparmiata: "Il forte vento ha divelto nella notte a Tredozio due alberi che, cadendo, hanno abbattuto un palo dell’Enel. Il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Enel hanno risolto il problema della corrente. Ma sono rimasti interrotti i collegamenti internet". A raccontarlo è la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, che aggiunge: "Per tutta la notte fra venerdì e sabato e anche nella giornata di ieri, i volontari della Protezione civile comunale sono stati impegnati lungo il viale del paese, in via Cesata e in altre strade comunali per tagliare alberi e rami abbattuti dalla furia del vento".